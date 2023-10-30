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Військовослужбовцям Литви заборонять виїжджати до Росії та Білорусі

Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Професійним військовим Литви планують заборонити виїжджати до країн, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Відповідну поправку до закону запропонував Сейму міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Зазначається, що згідно з документом, країни та території, куди професійним військовим заборонено в'їзд, затверджуватиме уряд.

Також буде визначено порядок винятків, коли за особистими обставинами військовому потрібно відвідати недружню країну, а також коли виїзд буде дозволений за умови заповнення спеціальної декларації.

"Служби розвідки і безпеки Росії та Білорусі ведуть активну розвідувальну діяльність щодо громадян Литви, які відвідують території цих країн. Поїздки литовських військовослужбовців до цих країн підвищують ймовірність і ризик вербування та інших ворожих дій щодо них" - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Посилення безпеки на кордоні з Білоруссю

Нещодавно Агентство цивільної авіації Латвії вирішило ввести великі обмеження повітряного простору поблизу кордону з Білоруссю. Вони почали діяти з 16 жовтня.

У серпні стало відомо, що Польща створить нову військову частину на кордоні з Білоруссю. Вона дислокуватиметься в місті Чарна-Білостоцьк, за 35 кілометрів від Білорусі.

Президент Латвії Едгар Рінкевичс говорив, що у випадках масового напливу мігрантів Латвія готова закрити кордон з Білоруссю і Росією.

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