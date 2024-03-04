Военному РФ сообщили о подозрении в похищении мирного жителя в Черниговской области

Военнослужащему Российской Федерации было сообщено о подозрении в похищении мирного жителя в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

По данным следствия, в марте 2022 года 33-летний военнослужащий РФ совместно с другими российскими военными, вооруженными автоматами зашли на территорию частного хозяйства в с. Гремяч Новгород-Северского района, где проживали двое гражданских лиц.

Их целью было получение сведений о местах пребывания ВСУ и сотрудничество с местными жителями,

Не получив необходимых данных, по приказу подозреваемого, другие военнослужащие ВС РФ провели в хозяйстве незаконный обыск.

После этого, угрожая применением оружия, россияне завладели двумя автомобилями, которые находились в гараже потерпевшего.

В дальнейшем оккупанты насильно поместили хозяина дома в один из похищенных автомобилей и в сопровождении колонны российской военной бронетехники вывезли в сторону границы Украины с РФ.

"Работа по установлению местонахождения потерпевшего продолжается", - сообщили у генпрокурора.

Подозрения оккупантам и коллаборантам

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российским генералам - Александру Чайко и Владимиру Кравченко. Они командовали авиаударами по многоэтажкам во время боев за Киев.

Также трое российских военных во время оккупации села под Харьковом расстреляли мужчину по мотивам личной мести. Теперь им объявили подозрения за нарушение законов и обычаев войны.

А учительница в оккупированном Мелитопольском районе создала "кадетский класс" для детей, в котором их готовят для будущей службы в армии РФ.

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