ua en ru
Пн, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військовому РФ повідомили про підозру у викраденні мирного жителя в Чернігівській області

Чернігівська область, Понеділок 04 березня 2024 23:00
UA EN RU
Військовому РФ повідомили про підозру у викраденні мирного жителя в Чернігівській області Фото: військовому РФ повідомили про підозру (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військовослужбовцю Російської Федерації було повідомлено про підозру у викраденні мирного жителя в Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року 33-річний військовослужбовець РФ спільно з іншими російськими військовими, озброєними автоматами зайшли на територію приватного господарства у с. Грем’яч Новгород-Сіверського району, де проживали двоє цивільних осіб.

Їх метою було отримання відомостей про місця перебування ЗСУ та співпраця з місцевими жителями,

Не отримавши необхідних даних, за наказом підозрюваного, інші військовослужбовці ЗС РФ провели в господарстві незаконний обшук.

Після цього, погрожуючи застосуванням зброї, росіяни заволоділи двома автомобілями, які знаходилися в гаражі потерпілого.

У подальшому окупанти насильно помістили господаря будинку до одного з викрадених автомобілів та у супроводі колони російської військової бронетехніки вивезли в бік кордону України з РФ.

"Робота щодо встановлення місцезнаходження потерпілого триває", - повідомили в генпрокурора.

Військовому РФ повідомили про підозру у викраденні мирного жителя в Чернігівській області

Підозри окупантам і колаборантам

Служба безпеки України повідомила про підозру російським генералам - Олександру Чайку та Володимиру Кравченку. Вони командували авіаударами по багатоповерхівках під час боїв за Київ.

Також троє російських військових під час окупації села під Харковом розстріляли чоловіка з мотивів особистої помсти. Тепер їм оголосили підозри за порушення законів та звичаїв війни.

А вчителька в окупованому Мелітопольському районі створила "кадетський клас" для дітей, у якому їх готують для майбутньої служби в армії РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Війна Росії проти України
NEWS
"Больова точка" Шольца. Як витік із Бундесверу позначиться на шансах України на Taurus
"Больова точка" Шольца. Як витік із Бундесверу позначиться на шансах України на Taurus
DAILY
Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати