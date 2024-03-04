Військовому РФ повідомили про підозру у викраденні мирного жителя в Чернігівській області

Військовослужбовцю Російської Федерації було повідомлено про підозру у викраденні мирного жителя в Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

За даними слідства, у березні 2022 року 33-річний військовослужбовець РФ спільно з іншими російськими військовими, озброєними автоматами зайшли на територію приватного господарства у с. Грем’яч Новгород-Сіверського району, де проживали двоє цивільних осіб.

Їх метою було отримання відомостей про місця перебування ЗСУ та співпраця з місцевими жителями,

Не отримавши необхідних даних, за наказом підозрюваного, інші військовослужбовці ЗС РФ провели в господарстві незаконний обшук.

Після цього, погрожуючи застосуванням зброї, росіяни заволоділи двома автомобілями, які знаходилися в гаражі потерпілого.

У подальшому окупанти насильно помістили господаря будинку до одного з викрадених автомобілів та у супроводі колони російської військової бронетехніки вивезли в бік кордону України з РФ.

"Робота щодо встановлення місцезнаходження потерпілого триває", - повідомили в генпрокурора.

Підозри окупантам і колаборантам

Служба безпеки України повідомила про підозру російським генералам - Олександру Чайку та Володимиру Кравченку. Вони командували авіаударами по багатоповерхівках під час боїв за Київ.

Також троє російських військових під час окупації села під Харковом розстріляли чоловіка з мотивів особистої помсти. Тепер їм оголосили підозри за порушення законів та звичаїв війни.

А вчителька в окупованому Мелітопольському районі створила "кадетський клас" для дітей, у якому їх готують для майбутньої служби в армії РФ.

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