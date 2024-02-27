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Учительница из Мелитополя создала "кадетский класс", в котором детей готовят к службе в армии

Мелитопольский район, Вторник 27 февраля 2024 19:52
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Учительница из Мелитополя создала "кадетский класс", в котором детей готовят к службе в армии Архивное фото: Учительница из Мелитополя создала "кадетский класс" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Учительница в оккупированном Мелитопольском районе создала "кадетский класс" для детей, в котором их готовят для будущей службы в армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Учительница специализированной разнопрофильной школы Константиновского сельского совета в Мелитопольском районе добровольно согласилась на сотрудничество с оккупационными властями РФ.

Она возглавила незаконно созданное агрессором на базе украинской школы так называемое "государственное казенное учреждение общеобразовательная организация Запорожской области "Константиновская средняя общеобразовательная школа №1" Мелитопольского района".

После назначения начала активно внедрять в учебный процесс российские образовательные стандарты.

Она готовит детей к службе в армии РФ

Она создала в образовательном учреждении профильный военно-патриотический класс. Для этого заручилась поддержкой представителей оккупационной администрации и росгвардейцев.

Класс рассчитан на детей подросткового возраста. В нем преподают военные дисциплины, учат подростков обращению с оружием, обязывают ходить в военной форме.

Фото: Детей учат "военному делу" (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Целью профильного класса стали подготовка и формирование положительной мотивации у учащихся к дальнейшей военной службе в рядах армии и военизированных структурах страны-агрессора, уничтожение самоидентификации поколения украинцев на захваченных территориях и поддержка политики оккупационных властей РФ", - говорится в заявлении.

Что ей угрожает

По указанию подозреваемой ученики "кадетского класса" участвовали в пропагандистских мероприятиях.

Демонстрировали полученные умения по обращению с оружием, а также вместе с другими школьниками посещали так называемые "уроки мужества", где искажали историю Украины и мировоззрение детей.

Ей сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Правоохранители ищут оккупантов и их приспешников

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении полковнику ФСБ, который во время оккупации Харьковской области пытал людей и "крышевал" мародеров.

Украинские правоохранители объявили новое подозрение главе оккупационной "администрации" Балаклеи в Харьковской области. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

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