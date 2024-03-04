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Руководили авиаударами по домам во время боев за Киев. Генералы РФ получили подозрение

Киев, Понедельник 04 марта 2024 12:42
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Руководили авиаударами по домам во время боев за Киев. Генералы РФ получили подозрение Фото: генералы РФ получили подозрение за авиаудары по домам во время боев за Киев (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении российским генералам - Александру Чайко и Владимиру Кравченко. Они командовали авиаударами по многоэтажкам во время боев за Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух российских чиновниках, причастных к массовым убийствам гражданского населения во время боев за Киев", - говорится в сообщении.

В частности, СБУ уже задокументировала военные преступления:

  • генерал-полковника Александра Чайко - командующего Восточного военного округа ВС России;
  • генерал-лейтенанта Владимира Кравченко - командующего 11-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ.

Что известно о генералах?

Во время полномасштабного вторжения в Россию фигуранты командовали бомбардировкой жилых массивов поселка Бородянка Киевской области.

Руководили авиаударами по домам во время боев за Киев. Генералы РФ получили подозрение

По данным следствия, в начале марта 2022 года Чайко отдал прямой приказ на огненное поражение многоквартирных домов в центре населенного пункта.

Для выполнения враждебной задачи Кравченко задействовал истребители-бомбардировщики СУ-34 и штурмовики СУ-25 из состава 303-й смешанной авиационной дивизии РФ.

"Во время вылета вражеские самолеты выпустили 500-килограммовые фугасные авиабомбы на жилые дома, в которых в то время находились мирные жители Бородянки. В результате воздушной атаки рашисты разрушили шесть многоквартирных домов, что привело к гибели более 30 местных жителей, в частности малолетней девочки", - рассказали в СБУ.

Кроме того, часть пострадавших жителей до сих пор не идентифицирована, их считают пропавшими без вести.

В ходе следствия проведено более 200 экспертиз. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим российским генералам о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц.

Подозрения российским генералам в Украине

Ранее СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу Якову Резанцеву, командовавшему захватом Херсонской области. Именно он отдал приказ войскам РФ вторгнуться в регион из Крыма.

Также правоохранители сообщили о подозрении двум российским генералам в причастности к обстрелу Херсона 3 мая. В результате атаки оккупантов погибли 24 человека.

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