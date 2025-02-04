Новое военное образование для ВСУ: какие специальности в приоритете
В Украине высшие военные учебные заведения адаптируют программы под новейшие военные вызовы. Также, увеличивая подготовку по востребованным специальностям, таким как беспилотные системы, кибербезопасность и психологическая поддержка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ВСУ обратили внимание на новейшие технологии, и как результат - расширено обучение в таких сферах, как беспилотные авиационные системы, кибербезопасность, и психологическая поддержка.
Сергей Мельник отметил, что современные военные вызовы требуют от военных не только высокой физической подготовки, но и глубоких знаний в специализированных областях.
Он подчеркнул, что армии необходимы специалисты, которые владеют новейшими технологиями, умеют работать с беспилотниками, а также имеют компетенции в кибербезопасности и защите информации.
По его словам, способность эффективно работать с такими технологиями становится ключевой для обеспечения преимущества на современном поле боя.
После начала полномасштабного вторжения рф в Украине существенно увеличили подготовку военных по таким специальностям:
- Беспилотные авиационные системы оперативно-тактического, оперативного и стратегического уровня применения;
- Беспилотные системы тактического класса;
- Специалисты по технической эксплуатации и ремонту беспилотных систем;
- Защита информации и кибербезопасность в информационно-телекоммуникационных системах;
- Киберзащита и кибервлияние, системы ведения киберборьбы;
- Управление действиями подразделений морских безэкипажных систем;
- Эксплуатация и ремонт морских безэкипажных систем.
Все эти специальности стали частью учебных программ в украинских высших военных учебных заведениях после 2014 года, а некоторые из них были введены после полномасштабного вторжения.
В 2025 году планируется введение новых специальностей, в частности, психологической поддержки персонала в подразделениях и на кораблях, а также физкультурной-спортивной реабилитации для военнослужащих.
Несмотря на новые технологии, традиционные военные специальности, такие как юрисконсультская работа, военный перевод, международные отношения в военной сфере, военная психология, военная журналистика и военная экономика, остаются востребованными в ВСУ.
Напомним, что в армии по состоянию на январь 2025 года самыми популярными направлениями среди новобранцев остаются специальности, связанные с БПЛА, водительские и стрелковые должности.