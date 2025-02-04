Новое военное образование для ВСУ: какие специальности в приоритете

В Украине высшие военные учебные заведения адаптируют программы под новейшие военные вызовы. Также, увеличивая подготовку по востребованным специальностям, таким как беспилотные системы, кибербезопасность и психологическая поддержка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В ВСУ обратили внимание на новейшие технологии, и как результат - расширено обучение в таких сферах, как беспилотные авиационные системы, кибербезопасность, и психологическая поддержка.

Сергей Мельник отметил, что современные военные вызовы требуют от военных не только высокой физической подготовки, но и глубоких знаний в специализированных областях.

Он подчеркнул, что армии необходимы специалисты, которые владеют новейшими технологиями, умеют работать с беспилотниками, а также имеют компетенции в кибербезопасности и защите информации.

По его словам, способность эффективно работать с такими технологиями становится ключевой для обеспечения преимущества на современном поле боя.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украине существенно увеличили подготовку военных по таким специальностям:

Беспилотные авиационные системы оперативно-тактического, оперативного и стратегического уровня применения;

Беспилотные системы тактического класса;

Специалисты по технической эксплуатации и ремонту беспилотных систем;

Защита информации и кибербезопасность в информационно-телекоммуникационных системах;

Киберзащита и кибервлияние, системы ведения киберборьбы;

Управление действиями подразделений морских безэкипажных систем;

Эксплуатация и ремонт морских безэкипажных систем.

Все эти специальности стали частью учебных программ в украинских высших военных учебных заведениях после 2014 года, а некоторые из них были введены после полномасштабного вторжения.

В 2025 году планируется введение новых специальностей, в частности, психологической поддержки персонала в подразделениях и на кораблях, а также физкультурной-спортивной реабилитации для военнослужащих.

Несмотря на новые технологии, традиционные военные специальности, такие как юрисконсультская работа, военный перевод, международные отношения в военной сфере, военная психология, военная журналистика и военная экономика, остаются востребованными в ВСУ.