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Обучение по стандартам ЕС: 9 украинских военных вузов присоединились к ESDC

Вторник 13 мая 2025 11:08
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Обучение по стандартам ЕС: 9 украинских военных вузов присоединились к ESDC Фото: Военное образование в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство обороны Украины получило официальное подтверждение о включении девяти украинских высших военных учебных заведений и подразделений в сеть Европейского колледжа безопасности и обороны (ESDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отмечают, что это решение является важным шагом к интеграции евроатлантических стандартов в систему военного образования Украины. Оно будет способствовать совместимости со странами-партнерами и развитию современных образовательных продуктов в сотрудничестве с учебными учреждениями ЕС.

Кто вошел в ESDC:

  • Национальная академия сухопутных войск им. Петра Сагайдачного;
  • Военный институт КНУ им. Тараса Шевченко;
  • Житомирский военный институт им. С.П. Королева;
  • ХНУ Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба;
  • Военная академия (Одесса);
  • Институт ВМС НУ "Одесская морская академия";
  • Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ";
  • Военный институт телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут;
  • Военный юридический институт НЮУ им. Ярослава Мудрого.

Что дает участие в сети

Участие в программе ESDC открывает доступ к курсам и программам по безопасности, управлению, киберзащите, международному сотрудничеству и участию в миссиях ЕС.

Минобороны поблагодарило ОО "Военная школа "Боривитер" за содействие в налаживании сотрудничества с европейской сетью.

Отметим, Европейский колледж безопасности и обороны (ESDC) создан в 2005 году как стратегическая образовательная структура в рамках политики безопасности и обороны ЕС. Он объединяет гражданские и военные учебные заведения со всей Европы.

Напомним, в январе 2025 года семь украинских военных вузов подали заявку на присоединение к ESDC.

РБК-Украина также писало, что в Минобороны рассказали об условиях службы в армии по контракту. Военным обещают возможности для карьерного роста, социальные гарантии и денежное обеспечение - в частности, выплаты могут достигать 30 тысяч гривен.

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