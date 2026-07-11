Военного из "Скели" арестовали за избиение подполковника

Суд отправил под стражу военнослужащего полка "Скеля", подозреваемого в жестоком избиении военного капеллана и подполковника в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований.
По материалам расследования ГБР, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для фигуранта. Его будут содержать под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога.
Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Следствие установило два эпизода физического насилия со стороны подозреваемого, которые произошли в 2025 году в Харьковской области.
Нападение на капеллана. В мае вблизи одного из сел Изюмского района возник конфликт между подразделениями из-за размещения личного состава и техники.
Военный капеллан попытался успокоить мужчин и предложил решить вопрос через командование. В ответ подозреваемый несколько раз ударил его кулаком по лицу. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и сломанной челюстью.
Нападение на подполковника. В июне в городе Барвенково военный напал на старшего по званию офицера. Он сбил подполковника с ног и бил руками и ногами по голове и туловищу, сломав ребро.
Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Ему инкриминируют нарушение уставных правил взаимоотношений и насилие в отношении начальника в условиях военного положения.
"Следователи продолжают активную работу по проверке других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах распределения и обучения полку "Скеля", - отметили в ГБР.
Напомним, вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" в последнее время разразился громкий публичный скандал. В конце июня журналисты обнародовали расследование о возможных пытках новобранцев, ненадлежащем обращении и неоказании медицинской помощи.
Сообщалось, что за полгода в учебных центрах полка умерли не менее 25 новобранцев, после чего ГБР возбудило уголовное дело, а командира подразделения отстранили от исполнения обязанностей.
Сразу после обнародования информации о массовых нарушениях прав мобилизованных ГБР начало расследование штурмового полка "Скеля", взяв под проверку факты физического насилия, угроз оружием и незаконного ограничения свободы военнослужащих в местах распределения и обучения.
Помимо всеобщего расследования по руководству учебных центров, правоохранители начали разоблачать и единичные случаи неуставных отношений внутри подразделения.
В частности, недавно стало известно, что младший сержант этого полка оказался под подозрением, поскольку сломал челюсть капеллану и ребро подполковнику во время конфликтов в Харьковской области, после чего оба пострадавших попали в больницу.