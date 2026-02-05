RU

Общество Образование Деньги Изменения

Без военного билета на работу не возьмут: в Гоструда назвали условия законного отказа

Фото: Военный билет (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

При заключении трудового договора украинцы обязаны представлять военно-учетный документ. В случае его отсутствия работодатель имеет право отказать в трудоустройстве, и такой отказ будет считаться обоснованным.

В Гоструда отметили, что часть 2 статьи 24 Кодекса законов о труде прямо не устанавливает общей обязанности подавать военно-учетный документ при заключении трудового договора. В то же время в норме говорится, что такие документы подаются в случаях, предусмотренных законодательством.

Что предусматривает порядок воинского учета

Согласно абзацу второму пункта 34 Порядка №1487, предприятия, учреждения и организации обязаны при приеме на работу проверять наличие у граждан Украины военно-учетных документов.

Прием на работу призывников, военнообязанных и резервистов возможен только после их постановки на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ или соответствующих подразделениях разведывательных органов.

Можно ли отказать в трудоустройстве

Часть вторая статьи 22 КЗоТ запрещает необоснованный отказ в приеме на работу - то есть такой, который не связан с профессиональными качествами работника или не предусмотрен законом.

В то же время в Гоструда отмечают, что отсутствие военно-учетного документа является законным основанием для отказа в трудоустройстве. В таком случае действия работодателя не будут считаться нарушением трудового законодательства.

Ранее РБК-Украина писало о запуске новой функции в приложении "Резерв+", которая позволяет мужчинам, впервые становящимся на воинский учет, оформить его онлайн без посещения ТЦК и прохождения медкомиссии, в том числе и находясь за границей.

Также мы рассказывали, что такое военно-учетная специальность (ВОС), как и когда ее присваивают призывникам, военнообязанным и военнослужащим, как расшифровываются коды ВОС и где можно проверить свою специальность, а также в каких случаях она может меняться.

