У Нетаньяху отложили заседание по соглашению из-за отказа ХАМАС от договоренностей
Офис премьер-министра Израиля обвинил ХАМАС в отказе от некоторых договоренностей по соглашению. Заседание правительства Израиля отложили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В офисе премьера Биньямина Нетаньяху утверждают, что ХАМАС отказался от некоторых договоренностей в последнюю минуту, чем создал "кризис" для завершения соглашения об освобождении заложников.
Израиль в свою очередь решил отложить заседание правительства, пока посредники не подтвердят окончательное согласие ХАМАС с предложенными деталями соглашения.
"Израильский кабинет министров не будет собираться, пока посредники не сообщат Израилю, что ХАМАС принял все элементы соглашения", - говорится в заявлении.
Высокопоставленный чиновник ХАМАС Иззат эль-Решик отрицает заявления Израиля. Он заявляет, что ХАМАС "привержена соглашению" о прекращении огня, объявленном посредниками в Катаре вчера вечером.
Соглашение Израиля и ХАМАС
Как сообщалось, 15 января Израиль и ХАМАС достигли соглашения по Сектору Газа, которое открывает путь к прекращению огня. Посредниками между сторонами были США, Катар и Египет.
В рамках соглашения группировка ХАМАС должна освободить часть израильских заложников. Речь идет о 33 лицах: детях, женщинах, стариках и больных.
На втором этапе Израиль начнет переговоры по освобождению других пленных. Третья фаза предусматривает возвращение тел заложников, а также создание плана строительства и новой структуры управления для Сектора Газа.
Больше о соглашении Израиля и ХАМАС - узнайте в материале РБК-Украина.
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