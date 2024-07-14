Военно-учетные данные обновили более 4 млн украинцев, - Минобороны

Напомним, что согласно заявлению Минобороны Украины, обновление военно-учетных данных не требует прохождения ВВК. Оно необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что обновление данных для военнообязанных не означает автоматическую мобилизацию. По словам директора Департамента кадровой политики МОУ Марка Андрусяка, потребность ВСУ для призыва во время мобилизации значительно меньше, чем количество тех, кто обновил данные.

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