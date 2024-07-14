Військово-облікові дані оновили понад 4 млн українців, - Міноборони

Нагадаємо, що згідно заяви Міноборони України, оновлення військово-облікових даних не вимагає проходження ВЛК. Воно необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що оновлення данних для військовозобов'язаних не означает автоматичну мобілізацію. За словами директора Департаменту кадрової політики МОУ Марка Андрусяка, потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша, ніж кількість тих, хто оновив дані.

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