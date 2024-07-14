В Минобороны рассказали, мобилизуют ли всех военнообязанных после обновления данных

Обновление данных для военнообязанных в Украине, которое необходимо произвести до 16 июля, не означает автоматическую мобилизацию.

Военный подчеркнул, что обновление данных создано для справедливого подхода, чтобы все военнообязанные находились на военном учете.

"На сегодняшний день по информацией, что у нас уже есть, обновили свои данные около 3 млн граждан. Потребность ВСУ для призыва во время мобилизации значительно меньше. Поэтому не все граждане, которые обновили учетные данные, будут призваны на военную службу", - констатировал он.

Новый закон о мобилизации в Украине

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он регламентирует обязательное обновление данных всеми военнообязанными.

На эту процедуру давалось два месяца, до 16 июля. Если военнообязанный не успеет обновить данные в указанный срок, будут штрафы - от 17 000 до 25 500 гривен. При этом в Украине не предусмотрены автоматические штрафы для всех, кто не обновит свои военно-учетную информацию.

Отметим, по данным на 12 июля 2,7 млн ​​украинцев использовали приложение "Резерв+" для обновления данных. Обновить данные можно также в ТЦК и СП или в ЦПАУ.

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