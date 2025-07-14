Военные и ветераны могут получить до 1,2 миллиона гривен: как оформить выплату

Военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, могут получить единовременное денежное пособие (ЕДП) в случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В большинстве случаев выплата происходит в течение 4 месяцев с момента подачи полного пакета документов. Заявление надо подать в период до 3 лет с даты установления инвалидности или потери трудоспособности. Эти нормы регулируются постановлением КМУ №975, приказ МОУ №530.

Документы рассматривают в воинской части или ТЦК, затем передают в Минобороны. После утверждения - средства перечисляются заявителю.

В случае частичной потери трудоспособности выплаты зависят от процента потери трудоспособности: от 7 500 гривен (5%) до 45 400 гривен (30%).

В 2025 году размеры пособия зависят от группы инвалидности и причинной связи.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве ввели новую адресную денежную помощь на средства гигиены - 48 тысяч гривен в год. Ее получат отдельные категории киевлян, в частности ВПЛ, семьи с детьми с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, малообеспеченные семьи с младенцами и защитники Украины с медицинскими показаниями. Помощь будут выплачивать ежеквартально. Вместо товаров теперь - деньги.

Также мы рассказывали, что Кабмин изменил порядок предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших военных. Теперь днем возникновения права на выплату считается дата актовой записи о смерти, а не дата смерти в свидетельстве. Новые правила также учитывают случаи пропавших без вести и неопознанных погибших. Постановление унифицирует подход к выплатам в условиях военного положения.

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