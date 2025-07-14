Военные и ветераны могут получить до 1,2 миллиона гривен: как оформить выплату
Военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, могут получить единовременное денежное пособие (ЕДП) в случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Кто имеет право на пособие
Право на ЕДП имеют:
- военные и уволенные со службы лица, если инвалидность или потеря трудоспособности связаны с выполнением обязанностей военной службы или защитой Родины;
- лица с установленным процентом потери трудоспособности - при условии, что эта потеря признана в течение 3 месяцев после увольнения.
Пособие не выплачивается, если инвалидность или потеря трудоспособности возникли вследствие:
- правонарушения;
- состояния алкогольного или наркотического опьянения;
- умышленного самоповреждения.
Сколько можно получить
В 2025 году размеры пособия зависят от группы инвалидности и причинной связи.
Если инвалидность связана с выполнением обязанностей военной службы:
- I группа - 1 211 200 гривен;
- II группа - 908 400 гривен;
- III группа - 757 000 гривен.
Если инвалидность связана только с прохождением службы:
- I группа - 363 360 гривен;
- II группа - 272 520 гривен;
- III группа - 211 960 гривен.
В случае частичной потери трудоспособности выплаты зависят от процента потери трудоспособности: от 7 500 гривен (5%) до 45 400 гривен (30%).
В случае изменения группы инвалидности или увеличения степени утраты трудоспособности предусмотрена доплата.
Как подать документы
Необходимо подготовить пакет документов, который включает:
- заявление;
- заверенные копии справки МСЭК или заключения ЭКОПФО;
- документы военно-врачебной комиссии;
- паспорт, ИНН;
- согласие на обработку персональных данных;
- военный билет (для иностранцев).
Куда подавать:
- военнослужащие - в свою воинскую часть;
- уволенные из ВСУ - в ТЦК и СП;
- служащие других формирований - в свои структуры (НГУ, СБУ, ГПСУ и т.д.).
Как принимается решение
Документы рассматривают в воинской части или ТЦК, затем передают в Минобороны. После утверждения - средства перечисляются заявителю.
В большинстве случаев выплата происходит в течение 4 месяцев с момента подачи полного пакета документов. Заявление надо подать в период до 3 лет с даты установления инвалидности или потери трудоспособности. Эти нормы регулируются постановлением КМУ №975, приказ МОУ №530.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве ввели новую адресную денежную помощь на средства гигиены - 48 тысяч гривен в год. Ее получат отдельные категории киевлян, в частности ВПЛ, семьи с детьми с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, малообеспеченные семьи с младенцами и защитники Украины с медицинскими показаниями. Помощь будут выплачивать ежеквартально. Вместо товаров теперь - деньги.
Также мы рассказывали, что Кабмин изменил порядок предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших военных. Теперь днем возникновения права на выплату считается дата актовой записи о смерти, а не дата смерти в свидетельстве. Новые правила также учитывают случаи пропавших без вести и неопознанных погибших. Постановление унифицирует подход к выплатам в условиях военного положения.
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