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Военные и ветераны могут получить до 1,2 миллиона гривен: как оформить выплату

Понедельник 14 июля 2025 12:26
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Военные и ветераны могут получить до 1,2 миллиона гривен: как оформить выплату Фото: Единовременная денежная помощь для военных и ветеранов в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, могут получить единовременное денежное пособие (ЕДП) в случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Кто имеет право на пособие

Право на ЕДП имеют:

  • военные и уволенные со службы лица, если инвалидность или потеря трудоспособности связаны с выполнением обязанностей военной службы или защитой Родины;
  • лица с установленным процентом потери трудоспособности - при условии, что эта потеря признана в течение 3 месяцев после увольнения.

Пособие не выплачивается, если инвалидность или потеря трудоспособности возникли вследствие:

  • правонарушения;
  • состояния алкогольного или наркотического опьянения;
  • умышленного самоповреждения.

Сколько можно получить

В 2025 году размеры пособия зависят от группы инвалидности и причинной связи.

Если инвалидность связана с выполнением обязанностей военной службы:

  • I группа - 1 211 200 гривен;
  • II группа - 908 400 гривен;
  • III группа - 757 000 гривен.

Если инвалидность связана только с прохождением службы:

  • I группа - 363 360 гривен;
  • II группа - 272 520 гривен;
  • III группа - 211 960 гривен.

В случае частичной потери трудоспособности выплаты зависят от процента потери трудоспособности: от 7 500 гривен (5%) до 45 400 гривен (30%).

В случае изменения группы инвалидности или увеличения степени утраты трудоспособности предусмотрена доплата.

Как подать документы

Необходимо подготовить пакет документов, который включает:

  • заявление;
  • заверенные копии справки МСЭК или заключения ЭКОПФО;
  • документы военно-врачебной комиссии;
  • паспорт, ИНН;
  • согласие на обработку персональных данных;
  • военный билет (для иностранцев).

Куда подавать:

  • военнослужащие - в свою воинскую часть;
  • уволенные из ВСУ - в ТЦК и СП;
  • служащие других формирований - в свои структуры (НГУ, СБУ, ГПСУ и т.д.).

Как принимается решение

Документы рассматривают в воинской части или ТЦК, затем передают в Минобороны. После утверждения - средства перечисляются заявителю.

В большинстве случаев выплата происходит в течение 4 месяцев с момента подачи полного пакета документов. Заявление надо подать в период до 3 лет с даты установления инвалидности или потери трудоспособности. Эти нормы регулируются постановлением КМУ №975, приказ МОУ №530.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве ввели новую адресную денежную помощь на средства гигиены - 48 тысяч гривен в год. Ее получат отдельные категории киевлян, в частности ВПЛ, семьи с детьми с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, малообеспеченные семьи с младенцами и защитники Украины с медицинскими показаниями. Помощь будут выплачивать ежеквартально. Вместо товаров теперь - деньги.

Также мы рассказывали, что Кабмин изменил порядок предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших военных. Теперь днем возникновения права на выплату считается дата актовой записи о смерти, а не дата смерти в свидетельстве. Новые правила также учитывают случаи пропавших без вести и неопознанных погибших. Постановление унифицирует подход к выплатам в условиях военного положения.

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