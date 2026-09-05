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В консульстве РФ в Бонне работали до 20 шпионов под прикрытием дипломатов, - Bild

01:21 05.09.2026 Сб
2 мин
Учреждение могли использовать в качестве центра гибридных операций РФ в Германии
aimg Филипп Бойко
В консульстве РФ в Бонне работали до 20 шпионов под прикрытием дипломатов, - Bild Фото: консульство РФ в Бонне (ga.de)
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Решения Германии закрыть российское генконсульство в Бонне связывают не только с попыткой диверсии в аэропорту Лейпцига. Есть данные, что дипломатическое консульство могло употребляться спецслужбами РФ для разведывательной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Издание ссылается на внутреннюю информацию из брюссельских кругов. По этим данным, в консульстве РФ в Бонне могли работать примерно 15–20 российских агентов, которые маскировались под дипломатических сотрудников.

Как утверждает Bild, эти люди фактически работали на российские спецслужбы – Службу внешней разведки (СВР), Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ).

Таким образом, консульство, по данным издания, могло являться площадкой для деятельности российской разведки в Европе. В то же время важно, что информация о количестве агентов и их деятельности происходит именно от источников Bild и не подается немецкими властями как официально обнародованный факт.

Консульство могли использовать для гибридных операций

По информации Bild, европейские дипломаты считают российское консульство в Бонне центром поддержки гибридных операций.

Мол, кампании, которые оттуда координировались, были направлены не только против Германии. Среди целей называются страны Бенилюкса, институты Европейского Союза и штаб-квартира НАТО в Бельгии.

Именно поэтому решение Берлина о закрытии генконсульства, по оценке источников издания, не следует рассматривать исключительно как символический ответ на попытку диверсии в аэропорту Лейпцига.

Контекст статьи

Инцидент с беспилотником в Лейпциге явился поводом для новых предупреждений европейских лидеров об усилении российской гибридной активности.

Ранее мы писали, что Германия уже предприняла ответные шаги на попытку диверсии в Лепциге. Федеральное правительство решило не только закрыть российское генеральное консульство в Бонне, но и отменить соглашение о строительстве культурного центра в Берлине, усилить ограничения для граждан из РФ, давить на теневой флот и инициировать общеевропейские санкции.

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