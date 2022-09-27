Приказывал грабить жителей Киевской области. Российского военного осудили на 9 лет
В Киевской области военнослужащий РФ приговорен к 9 годам лишения свободы за то, что приказывал грабить мирных жителей и разрушать их дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По публичному обвинению Киевской областной прокуратуры к 9 годам лишения свободы заочно приговорен лейтенант - заместитель командира роты по вооружению одной из воинских частей вооруженных сил РФ. Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны.
Прокуроры в суде доказали, что осужденный принимал участие в вооруженной агрессии в селе Лукьяновка Броварского района Киевской области. В течение марта 2022 года он отдавал приказы военнослужащим вооруженных сил РФ проникать в дома мирных жителей и грабить их. Выполняя приказы лейтенанта, оккупанты повреждали и разрушали частные дома и хозяйственные постройки, танком переехали легковой автомобиль.
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