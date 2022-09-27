Приказывал грабить жителей Киевской области. Российского военного осудили на 9 лет

Фото: в Киевской области российского военнослужащего осудили на 9 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киевской области военнослужащий РФ приговорен к 9 годам лишения свободы за то, что приказывал грабить мирных жителей и разрушать их дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.