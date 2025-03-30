Военный учет за рубежом: кто должен стать и как правильно это сделать

Украинские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, которые находятся за границей, должны стать на военный учет. В некоторых случаях это делается автоматически.
РБК-Украина расспросило юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаила Лобунько о том, кто может стать на военный учет из-за границы.
"Новый закон о мобилизации, вступивший в силу в 2024 году, существенно изменил правила для мужчин призывного возраста. В частности, с 1 июня 2024 года отменена возможность, которая позволяла мужчинам, постоянно проживающим за рубежом, свободно выезжать из Украины, даже при наличии другого гражданства", - говорит юрист.
В то же время введена автоматическая регистрация граждан через электронные системы "Оберіг" и "Трембіта", которые интегрируют данные между государственными органами, в частности Государственной миграционной службой и Министерством обороны.
На военный учет из-за рубежа должны стать украинские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет. Процесс зависит от возрастной категории и действий, которые они совершают за рубежом, например, подача документов на паспорт в зарубежных представительствах Украины.
Как это работает:
"Интересно, что для младших возрастных групп (16-25 лет) отсутствие требования проходить медицинскую комиссию стало неожиданным упрощением, тогда как старшие категории подлежат более детальному учету", - говорит Лобунько.
Автоматизация процесса стала возможной благодаря интеграции государственных реестров. Система "Оберіг" получает данные от таких органов, как Министерство внутренних дел, Государственная налоговая служба, Государственная пограничная служба, Министерство образования и науки и Пенсионный фонд.
Например, подача заявки на паспорт за рубежом автоматически запускает проверку через систему "Трембита", которая передает информацию в Министерство обороны, "Оберіг" будет знать все: от паспортных данных до места жительства.
"Некоторые категории граждан могут избежать определенных процедур. Например, лица с серьезными заболеваниями или инвалидностью могут быть освобождены от медицинского осмотра при условии предоставления соответствующих документов. Однако это не отменяет их регистрации в ТЦК и СП, если они подпадают под возрастные критерии", - объясняет юрист.
Автоматическая регистрация позволяет избежать физического посещения ТЦК, что является значительным облегчением для украинцев за рубежом. Однако это также означает, что мужчины могут быть внесены в реестр без их прямой инициативы, что требует от них повышенной осведомленности о своих обязанностях. В 2025 году для выезда за границу мужчинам также понадобятся обновленные военные документы, что дополнительно подчеркивает важность учета.
"Итак, на учет в ТЦК и СП из-за рубежа должны стать практически все украинские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, которые взаимодействуют с государственными органами за рубежом, в частности через оформление документов. Эти изменения отражают стремление государства максимально охватить военнообязанных, независимо от их места пребывания, что является шагом в контексте мобилизационных потребностей 2025 года", - отмечает Лобунько.
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