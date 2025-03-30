Военный учет за рубежом: кто должен стать и как правильно это сделать

Кто подпадает под воинский учет

"Новый закон о мобилизации, вступивший в силу в 2024 году, существенно изменил правила для мужчин призывного возраста. В частности, с 1 июня 2024 года отменена возможность, которая позволяла мужчинам, постоянно проживающим за рубежом, свободно выезжать из Украины, даже при наличии другого гражданства", - говорит юрист.

В то же время введена автоматическая регистрация граждан через электронные системы "Оберіг" и "Трембіта", которые интегрируют данные между государственными органами, в частности Государственной миграционной службой и Министерством обороны.

На военный учет из-за рубежа должны стать украинские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет. Процесс зависит от возрастной категории и действий, которые они совершают за рубежом, например, подача документов на паспорт в зарубежных представительствах Украины.

Как это работает:

16-25-летние мужчины автоматически вносятся в Единый государственный реестр призывников, лиц призывного возраста и резервистов (ЕГРППР) без прохождения военно-медицинской комиссии. Это касается тех, кто подает документы за рубежом, например, для оформления паспорта. Такое упрощение облегчает процесс для студентов или молодых профессионалов, которые находятся за пределами Украины;

25-60-летние мужчины, которые подавали заявки на паспорта до 24 апреля 2024 года, автоматически регистрируются через систему "Оберіг". Их данные, включая информацию о месте жительства и гражданстве, передаются в ТЦК для оформления электронного военного документа.

"Интересно, что для младших возрастных групп (16-25 лет) отсутствие требования проходить медицинскую комиссию стало неожиданным упрощением, тогда как старшие категории подлежат более детальному учету", - говорит Лобунько.

Какие есть механизмы регистрации

Автоматизация процесса стала возможной благодаря интеграции государственных реестров. Система "Оберіг" получает данные от таких органов, как Министерство внутренних дел, Государственная налоговая служба, Государственная пограничная служба, Министерство образования и науки и Пенсионный фонд.

Например, подача заявки на паспорт за рубежом автоматически запускает проверку через систему "Трембита", которая передает информацию в Министерство обороны, "Оберіг" будет знать все: от паспортных данных до места жительства.

Какие есть нюансы

"Некоторые категории граждан могут избежать определенных процедур. Например, лица с серьезными заболеваниями или инвалидностью могут быть освобождены от медицинского осмотра при условии предоставления соответствующих документов. Однако это не отменяет их регистрации в ТЦК и СП, если они подпадают под возрастные критерии", - объясняет юрист.

Автоматическая регистрация позволяет избежать физического посещения ТЦК, что является значительным облегчением для украинцев за рубежом. Однако это также означает, что мужчины могут быть внесены в реестр без их прямой инициативы, что требует от них повышенной осведомленности о своих обязанностях. В 2025 году для выезда за границу мужчинам также понадобятся обновленные военные документы, что дополнительно подчеркивает важность учета.

"Итак, на учет в ТЦК и СП из-за рубежа должны стать практически все украинские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, которые взаимодействуют с государственными органами за рубежом, в частности через оформление документов. Эти изменения отражают стремление государства максимально охватить военнообязанных, независимо от их места пребывания, что является шагом в контексте мобилизационных потребностей 2025 года", - отмечает Лобунько.