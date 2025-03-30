Військовий облік за кордоном: хто має стати і як правильно це зробити

Українські чоловіки у віці від 16 до 60 років, які перебувають за кордоном, мають стати на військовий облік. У деяких випадках це робиться автоматично.
РБК-Україна розпитало юриста практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайла Лобунька про те, хто може стати на військовий облік з-за кордону.
"Новий закон про мобілізацію, що набув чинності у 2024 році, суттєво змінив правила для чоловіків призовного віку. Зокрема, з 1 червня 2024 року скасовано можливість, яка дозволяла чоловікам, що постійно проживають за кордоном, вільно виїжджати з України, навіть за наявності іншого громадянства", - говорить юрист.
Водночас запроваджено автоматичну реєстрацію громадян через електронні системи "Оберіг" і "Трембіта", які інтегрують дані між державними органами, зокрема Державною міграційною службою та Міністерством оборони.
На військовий облік із-за кордону повинні стати українські чоловіки віком від 16 до 60 років. Процес залежить від вікової категорії та дій, які вони вчиняють за кордоном, наприклад, подання документів на паспорт у закордонних представництвах України.
Як це працює:
"Цікавим є те, що для молодших вікових груп (16-25 років) відсутність вимоги проходити медичну комісію стала неочікуваним спрощенням, тоді як старші категорії підлягають більш детальному обліку", - каже Лобунько.
Автоматизація процесу стала можливою завдяки інтеграції державних реєстрів. Система "Оберіг" отримує дані від таких органів, як Міністерство внутрішніх справ, Державна податкова служба, Державна прикордонна служба, Міністерство освіти і науки та Пенсійний фонд.
Наприклад, подання заявки на паспорт за кордоном автоматично запускає перевірку через систему "Трембіта", яка передає інформацію до Міністерства оборони, "Оберіг" знатиме все: від паспортних даних до місця проживання.
"Деякі категорії громадян можуть уникнути певних процедур. Наприклад, особи з серйозними захворюваннями чи інвалідністю можуть бути звільнені від медичного огляду за умови надання відповідних документів. Однак це не скасовує їхньої реєстрації в ТЦК та СП, якщо вони підпадають під вікові критерії", - пояснює юрист.
Автоматична реєстрація дозволяє уникнути фізичного відвідування ТЦК, що є значним полегшенням для українців за кордоном. Проте це також означає, що чоловіки можуть бути внесені до реєстру без їхньої прямої ініціативи, що вимагає від них підвищеної обізнаності щодо своїх обов’язків. У 2025 році для виїзду за кордон чоловікам також знадобляться оновлені військові документи, що додатково підкреслює важливість обліку.
"Отже, на облік у ТЦК та СП з-за кордону повинні стати практично всі українські чоловіки віком від 16 до 60 років, які взаємодіють із державними органами за кордоном, зокрема через оформлення документів. Ці зміни відображають прагнення держави максимально охопити військовозобов’язаних, незалежно від їхнього місця перебування, що є кроком у контексті мобілізаційних потреб 2025 року", - зазначає Лобунько.
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