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Со "скидкой" в 50%. В Раде предлагают уменьшить штраф за неуточнение данных в ТЦК

Понедельник 07 октября 2024 17:05
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Со "скидкой" в 50%. В Раде предлагают уменьшить штраф за неуточнение данных в ТЦК В Раде рассматривают возможность изменения штрафов от ТЦК (фото иллюстративное: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам "50% скидки" при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Верховной Рады рассказывает, что известно о законопроекте 12093.

Что предлагает законопроект 12093

Данный законопроект зарегистрировали в Раде 4 октября, а 7-го направили на рассмотрение Комитета. В объяснительной записке указано, что целью законопроекта является:

  • представление возможности гражданам при добровольном обращении для уточнения персональных данных платить 50% от минимального размера штрафа по статьям 210 и 210-1 КУоАП за нарушение мобилизации и военного учета
  • наполнение государственного бюджета за счет добровольной уплаты лицом штрафов за административное правонарушение
  • стимулирование военнообязанных граждан уточнять свои данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста

То есть, в случае принятия этого законопроекта, граждане смогут уплатить штраф в размере не 17 000 грн, как это сейчас, а только половину суммы – 8 500 грн.

Зачем принимать этот законопроект

В течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили персональные в течение 60 дней со дня вступления в силу Указа президента Украины. За это нарушение предусмотрено административное взыскание в размере от 17 тыс. грн. до 25 тыс. грн.

Законопроект предлагает поощрить граждан самостоятельно обратиться в ТЦК, центры предоставления административных услуг или в кабинет призывника, военнообязанного или резервиста для уточнения своих данных, чтобы оплатить лишь половину штрафа.

"Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет являться предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан", – говорится в объяснительной записке законопроекта.

Если законопроект примут, то Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнят новыми статьями, а именно 279-9 и 300-3.

Первая будет предусматривать, что если нарушитель признает свою вину в соответствующем заявлении, то руководитель ТЦК и СП определяет штраф на уровне минимального размера. А статья 300-3 предусматривает, что если нарушитель в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу постановления оплатил 50% размера штрафа, то постановление считается исполненным.

Реализация Закона не потребует расходов бюджета, при этом уплата штрафов наполнит бюджет.

Со &quot;скидкой&quot; в 50%. В Раде предлагают уменьшить штраф за неуточнение данных в ТЦКЗаконопроект 12093 может поощрить граждан самостоятельно обращаться в ТЦК (фото: Getty Images)

Напомним, что до 16 июля военнообязанные украинцы должны были обновить свои персональные данные, в противном случае им грозит штраф в размере 17-25 тыс. грн. Граждане могут самостоятельно проверить, выписали ли им штраф за нарушение мобилизации и военного учета.

Ранее мы писали, что в Минобороны объяснили, почему против продления сроков обновления данных до 150 дней.

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