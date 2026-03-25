Воинский учет для 17-летних: когда становиться и как это сделать через "Резерв+"

21:38 25.03.2026 Ср
2 мин
Те, у кого есть уважительные причины, могут не являться в ТЦК лично, но есть важный нюанс
aimg Екатерина Коваль
Фото: воинский учет в "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ребята, которым в 2026 году исполняется 17 лет (то есть рожденные в 2009 году), должны стать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля. Невыполнение этой обязанности без уважительных причин может иметь последствия.

Кого касается и какие сроки

Постановке на воинский учет подлежат граждане Украины мужского пола, которые достигают 17-летнего возраста. В 2026 году это юноши 2009 года рождения.

Предельный срок постановки на учет - 31 июля 2026 года. Процедура длится с 1 января, поэтому у потенциальных призывников остается еще несколько месяцев, но откладывать ее на последний момент не стоит.

Два способа стать на учет

Военкоматы предлагают два варианта - традиционный и дистанционный.

Личное обращение в ТЦК и СП по месту жительства. Нужно взять с собой паспорт, идентификационный код и свидетельство о рождении (при наличии).

Через приложение "Резерв+". Юноша или его родители могут пройти электронную идентификацию и уточнить данные. Это позволяет стать на учет без визита в ТЦК.

Кто не подлежит постановке на учет

Освобождаются от постановки на учет лица, которые:

  • отбывают наказание;
  • к которым применены принудительные медицинские меры.

Все остальные юноши 2009 года рождения обязаны выполнить это требование до 31 июля.

Что считается уважительной причиной

Если юноша не стал на учет в указанный срок, но имеет уважительную причину, это можно объяснить при следующем обращении. К уважительным причинам относятся:

  • заболевание (подтвержденное врачом);
  • обстоятельства стихийного характера;
  • пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;
  • другие обстоятельства, которые сделали невозможным идентификацию или личную явку в ТЦК.

В таких случаях несвоевременная постановка на учет не влечет за собой ответственности. Однако при отсутствии уважительных причин возможно административное взыскание.

Напомним, ранее военный юрист объяснял, в каких случаях бронь могут снять досрочно - в частности, при увольнении или потере предприятием статуса критически важного.

Также не все категории могут оформить отсрочку онлайн - например, если дети рождены за границей. В "Резерв+" постепенно расширяют функционал, но данные должны быть в государственных реестрах.

