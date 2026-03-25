Воинский учет для 17-летних: когда становиться и как это сделать через "Резерв+"

Ребята, которым в 2026 году исполняется 17 лет (то есть рожденные в 2009 году), должны стать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля. Невыполнение этой обязанности без уважительных причин может иметь последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.
Предельный срок постановки на учет - 31 июля 2026 года. Процедура длится с 1 января, поэтому у потенциальных призывников остается еще несколько месяцев, но откладывать ее на последний момент не стоит.
Военкоматы предлагают два варианта - традиционный и дистанционный.
Личное обращение в ТЦК и СП по месту жительства. Нужно взять с собой паспорт, идентификационный код и свидетельство о рождении (при наличии).
Через приложение "Резерв+". Юноша или его родители могут пройти электронную идентификацию и уточнить данные. Это позволяет стать на учет без визита в ТЦК.
Освобождаются от постановки на учет лица, которые:
Все остальные юноши 2009 года рождения обязаны выполнить это требование до 31 июля.
Если юноша не стал на учет в указанный срок, но имеет уважительную причину, это можно объяснить при следующем обращении. К уважительным причинам относятся:
В таких случаях несвоевременная постановка на учет не влечет за собой ответственности. Однако при отсутствии уважительных причин возможно административное взыскание.
Также не все категории могут оформить отсрочку онлайн - например, если дети рождены за границей. В "Резерв+" постепенно расширяют функционал, но данные должны быть в государственных реестрах.