Військовий облік для 17-річних: коли ставати і як це зробити через "Резерв+"

Хлопці, яким у 2026 році виповнюється 17 років (тобто народжені у 2009 році), повинні стати на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня. Невиконання цього обов'язку без поважних причин може мати наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.
Взяттю на військовий облік підлягають громадяни України чоловічої статі, які досягають 17-річного віку. У 2026 році це юнаки 2009 року народження.
Граничний термін постановки на облік - 31 липня 2026 року. Процедура триває з 1 січня, тож у потенційних призовників залишається ще кілька місяців, але відкладати її на останній момент не варто.
Військкомати пропонують два варіанти - традиційний і дистанційний.
Особисте звернення до ТЦК та СП за місцем проживання. Потрібно взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про народження (за наявності).
Через застосунок "Резерв+". Юнак або його батьки можуть пройти електронну ідентифікацію та уточнити дані. Це дозволяє стати на облік без візиту до ТЦК.
Звільняються від постановки на облік особи, які:
Усі інші юнаки 2009 року народження зобов’язані виконати цю вимогу до 31 липня.
Якщо юнак не став на облік у зазначений строк, але має поважну причину, це можна пояснити під час наступного звернення. До поважних причин належать:
У таких випадках несвоєчасна постановка на облік не тягне за собою відповідальності. Однак за відсутності поважних причин можливе адміністративне стягнення.
Також не всі категорії можуть оформити відстрочку онлайн - наприклад, якщо діти народжені за кордоном. У "Резерв+" поступово розширюють функціонал, але дані мають бути в державних реєстрах.