Військовий облік для 17-річних: коли ставати і як це зробити через "Резерв+"

Кого стосується і які терміни

Взяттю на військовий облік підлягають громадяни України чоловічої статі, які досягають 17-річного віку. У 2026 році це юнаки 2009 року народження.

Граничний термін постановки на облік - 31 липня 2026 року. Процедура триває з 1 січня, тож у потенційних призовників залишається ще кілька місяців, але відкладати її на останній момент не варто.

Два способи стати на облік

Військкомати пропонують два варіанти - традиційний і дистанційний.

Особисте звернення до ТЦК та СП за місцем проживання. Потрібно взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про народження (за наявності).

Через застосунок "Резерв+". Юнак або його батьки можуть пройти електронну ідентифікацію та уточнити дані. Це дозволяє стати на облік без візиту до ТЦК.

Хто не підлягає взяттю на облік

Звільняються від постановки на облік особи, які:

відбувають покарання;

до яких застосовані примусові медичні заходи.

Усі інші юнаки 2009 року народження зобов’язані виконати цю вимогу до 31 липня.

Що вважається поважною причиною

Якщо юнак не став на облік у зазначений строк, але має поважну причину, це можна пояснити під час наступного звернення. До поважних причин належать:

захворювання (підтверджене лікарем);

обставини стихійного характеру;

перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій;

інші обставини, що унеможливили ідентифікацію або особисту явку до ТЦК.

У таких випадках несвоєчасна постановка на облік не тягне за собою відповідальності. Однак за відсутності поважних причин можливе адміністративне стягнення.