В России разбился истребитель Су-30СМ, - СМИ
В Калининградской области России разбился истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, но получили травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РЕН ТВ".
По информации СМИ, авария произошла в Черняховском районе Калининградской области.
Военный самолет Су-30СМ упал на территории между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор.
По предварительной информации, экипаж истребителя успел катапультироваться перед падением. Однако оба пилота получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.
Специалисты выясняют причины и все обстоятельства падения боевого самолета.
Напомним, что российские истребители Су-35 и Су-30СМ2 активно оснащаются новыми ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М, дальность которых достигает 320 км и значительно превышает возможности предыдущих ракет Р-77-1.
В то же время украинские силы продолжают наносить удары по вражеской авиации.
В частности, спецназовцы Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.