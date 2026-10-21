В России разбился истребитель Су-30СМ, - СМИ

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В Калининградской области России разбился истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, но получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РЕН ТВ".

По информации СМИ, авария произошла в Черняховском районе Калининградской области. Военный самолет Су-30СМ упал на территории между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор. По предварительной информации, экипаж истребителя успел катапультироваться перед падением. Однако оба пилота получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали. https://t.me/RBC_ua_news/209500 Специалисты выясняют причины и все обстоятельства падения боевого самолета.