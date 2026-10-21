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В России разбился истребитель Су-30СМ, - СМИ

15:34 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
В России разбился истребитель Су-30СМ, - СМИ Фото: российский истребитель СУ-30 (flickr.com)
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В Калининградской области России разбился истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, но получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РЕН ТВ".

По информации СМИ, авария произошла в Черняховском районе Калининградской области.

Военный самолет Су-30СМ упал на территории между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор.

По предварительной информации, экипаж истребителя успел катапультироваться перед падением. Однако оба пилота получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

Специалисты выясняют причины и все обстоятельства падения боевого самолета.

Напомним, что российские истребители Су-35 и Су-30СМ2 активно оснащаются новыми ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М, дальность которых достигает 320 км и значительно превышает возможности предыдущих ракет Р-77-1.

В то же время украинские силы продолжают наносить удары по вражеской авиации.

В частности, спецназовцы Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

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