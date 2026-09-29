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В России разбился военный самолет, военкоры пишут - Ту-95

16:13 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
В России разбился военный самолет, военкоры пишут - Ту-95 Фото: российский ракетоноситель Ту-95МС (Getty Images)
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Российский военный самолет Ту-95МС разбился во вторник, 29 сентября, в селе Красноярово Амурской области.

Об этом сообщает РБК-Украина на Телеграмм-канале Exilenova+.

Предварительно, на борту военного самолета, который принадлежал авиабазе "Украинка", находились семь военных.

Отмечается, что в результате аварии три человека погибли, еще четверо получили травмы. В то же время некоторые российские военкоры пишут, что погибли шесть военных, а один выжил и находится в больнице.

Вероятная причина аварии - взрыв топлива в самолете.

Стоит отметить, что именно такими бомбардировщиками страна-агрессор атакует Украину.

В Минобороны России подтвердили аварию с Ту-95 во время учебно-тренировочного полета. Отмечается, что погибли шесть членов экипажа, еще один получил травмы.

Напомним, в конце августа бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ поразили российский стратегический ракетоноситель Ту-95МС на аэродроме в Энгельсе.

РБК-Украина также писало, что в РФ осталось не более двух десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95, способных запускать крылатые ракеты по Украине, и их ресурс сокращается.

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