В России разбился военный самолет, военкоры пишут - Ту-95

Об этом сообщает РБК-Украина на Телеграмм-канале Exilenova+ .

Предварительно, на борту военного самолета, который принадлежал авиабазе "Украинка", находились семь военных.

Отмечается, что в результате аварии три человека погибли, еще четверо получили травмы. В то же время некоторые российские военкоры пишут, что погибли шесть военных, а один выжил и находится в больнице.

Вероятная причина аварии - взрыв топлива в самолете.

Стоит отметить, что именно такими бомбардировщиками страна-агрессор атакует Украину.

В Минобороны России подтвердили аварию с Ту-95 во время учебно-тренировочного полета. Отмечается, что погибли шесть членов экипажа, еще один получил травмы.