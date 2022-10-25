Оружие для победы. Что Запад дает Украине и чего еще не хватает для контрнаступления

Какое оружие используют ВСУ для освобождения украинских территорий, чего армии нужно больше, что нам уже дали и что еще обещают западные партнеры – ниже в материале РБК-Украина.

С 10 октября Россия начала активно обстреливать украинские энергообъекты, стремясь оставить Украину без света и тепла, а также запугать население. Новая волна ракетных атак в очередной раз подняла тему передачи Украине систем ПВО, необходимых, чтобы "закрыть небо" настолько, насколько это возможно.

Тем временем ВСУ продолжают контрнаступление на захваченных агрессором территориях. И там вооружения нужно много и в режиме нон-стоп. Западные партнеры регулярно поставляют Украине технику, но темпы ее поставок возможно стоило бы увеличить.

Много артиллерии не бывает

Войну в Украине, по словам экспертов, на 95% можно назвать войной артиллерии. Это неудивительно – артсистемы имеют многообразное боевое предназначение. Это и танковые пушки, и различные боевые машины, и гаубицы, и гранатометы. Список достаточно большой, а методов использования еще больше. Артиллерией выбивают врага, уничтожают его технику, включая авиацию и ПВО, защищают собственные позиции.

Очевидно, что такого вооружения для успешного контрнаступления украинским военным необходимо очень много. Как и в случае с практически любой техникой, находящейся на складах ВСУ, наша артиллерия также является наследием СССР. Учитывая это, конкурировать с Россией становится сложнее – класс одинаковый, а количества меньше. Ведь в РФ десятилетиями тщательно копили боезаряды и технику на складах.

Преимущество украинским силам дает то, что в составе нашего вооружения есть западные образцы. Пока российские войска, как правило, используют артиллерию 122 и 152 калибра, украинский ВПК пополняется оружием со стволами в 155 миллиметров. Этот калибр, который также называют "натовским", по словам военного эксперта Владислава Селезнева, значительно ускорит процесс освобождения украинских территорий.

"Артсистема 155 калибра и украинская армия справятся, контрнаступление будет идти гораздо быстрее. Если западные партнеры дадут нам 200 артсистем 155 калибра, наше контрнаступление значительно ускорится", – сказал Селезнев в комментарии РБК-Украина.

Французская САУ Caesar (фото: Getty Images)

Еще в июне министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине передали шесть видов артиллерийских систем 155 калибра. Германия поделилась САУ (самоходные артиллерийские установки – ред.) Panzerhaubitze 2000 и буксируемыми гаубицами FH70 совместно с Италией и Британией, США передали гаубицы М777 и САУ М109, Франция – САУ Caesar, а Польша – самоходные гаубицы Krab.

Каждая из этих систем гораздо новее и эффективнее российских "Мста-Б" и "Гиацинтов". К примеру, немецкая Panzerhaubitze 2000 считается одной из самых современных САУ в мире. Ее дальнобойность – от 30 до 50 километров. У российских аналогов максимальная дальность поражения – 33,5 км.

Гаубица М777 стала в какой-то степени легендарной за счет того, что в сводках российского генштаба то и дело докладывают, как уничтожают десятки М777. Сам по себе образец имеет высококлассные оперативные возможности – ее разворачивают за 6 минут, а за минуту гаубица выстреливает пять раз. Дальность поражения цели – до 40 километров.

Нельзя не отметить и САУ Caesar. Французская армия использовала их в войнах в Афганистане и Ираке, а экспортируют эти системы в семь государств. Максимальная дальность огня Caesar – 40 километров, но можно использовать активно-реактивные снаряды большего радиуса действия.

Что же касается реактивных систем залпового огня, которые также относятся к артиллерии, здесь нет равных американской РСЗО HIMARS. Она, как и М777, регулярно "уничтожается" российской армией в количествах, которых нет даже на вооружении у ВС США, а по факту если и не переломила ход войны, то дала нам серьезное преимущество.

Благодаря HIMARS украинские военные могут, находясь на безопасном расстоянии, уничтожать склады с боеприпасами, командные пункты, коммуникационные узлы, переправы агрессора и, собственно, самого агрессора с ювелирной точностью. В июле министр обороны Алексей Резников сообщил, что ВСУ уничтожили 50 складов оккупантов, используя американскую РСЗО.

Не отстает от нее и MLRS М270, о которой говорят меньше, но пользы от нее, возможно, даже и больше. Потому что, в отличии от HIMARS, которую можно загружать 6 ракетами, у М270 потенциал в два раза выше. Помимо Америки, свою РСЗО нам также передала Германия – это Mars II. Система является практически идентичной копией М270.

РСЗО М270 (фото: Getty Images)

Это далеко не все артиллеристские установки и РСЗО, которые Украине передают союзники, но они одни из наиболее эффективных.

Украинская броня

Помимо артиллерии западные партнеры снабжают ВСУ бронированной техникой. В июне польское правительство отправило Украине почти две боевые танковые группы – более 240 единиц техники.

Речь идет о PT-91 Twardy. Это польская модернизация танка Т-72, она была разработана в девяностые годы. У модификации танка более усовершенствованная защита, помимо иных изменений. Кроме того, в Польше заявили, что передали Украине около сотни бронетранспортеров.

В июле стало известно о том, что Литва хочет передать ВСУ бронетранспортеры М113 и М577. М113 – гусеничный транспортер, который используют американские военные и ВС других стран. М577 – это бронированное транспортное средство командного пункта. Машину используют для транспортировки десантников, огневой поддержки или как мобильны й тактический штаб.

Одна из "фишек" украинских ВС – американский Humvee (HMMWV). Это многоцелевой автомобиль, который армия США использовала в войнах в Ираке и Афганистане. Защиты у бронеавтомобиля недостаточно для осколков, но транспорт хорош и удобен в ходе "зачистки" освобожденных территорий.

К слову, украинский ВПК располагал Humvee еще до полномасштабного вторжения. 15 октября в США, оглашая содержимое 23 пакета помощи, заявили, что передают Украине еще 200 машин.

Украинские танкисты (фото: Facebook-страница Минобороны)

Не стоит забывать и об украинской "броне". К примеру, бронеавтомобиль семейства "Козак". Он полностью разработан и изготовлен в Украине компанией "Практика". Последняя версия "Козак 2М2" предназначена для широкого спектра боевых заданий. Он маневренный, быстрый, при этом защищен лучше, чем американский Humvee. Особенность – минная защита, что позволяет применять его в "асимметричных конфликтах".

Однако для контрнаступления все же большие ставки делаются на артиллерию, нежели на бронетехнику. Артсистемы готовят "почву" для наступления – уничтожают склады, позиции врага, "зачищают" передний край. Только после отработки артиллерии и РСЗО военные на бронетехнике имеют возможность попасть в тыл врага.

"Танки – это очень мощная вещь, но по факту на сегодняшний день танковых боев не так уж и много, они есть, но они не определяющие. Определяющими являются артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба и уничтожение вражеских тылов", – добавляет Владислав Селезнев.

Настроения поставщиков

Союзники Украины снабжают ВСУ большим количеством оружия. Учитывая, что подавляющее большинство техники, стоящей на наших складах – это советские разработки, необходимость в их замене крайне высока, ведь в этом случае преимущество в количестве такой же техники уже не играет решающую роль.

Как бы иронично это не звучало, сегодня Россия, по словам многих экспертов, является едва ли не главным поставщиком оружия для украинских вооруженных сил.

По информации The Wall Street Journal, в пакет российского "ленд-лиза" уже вошли 460 танков, 92 гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 бронированных боевых машин и 44 РСЗО. Эксперты утверждают, что это больше, чем Украине поставили ее союзники.

"У нас так много трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать. Мы начинали как пехотный батальон, а теперь вроде как становимся механизированным батальоном", – говорит заместитель начальника штаба батальона "Карпатская сечь" Руслан Андрейко в комментарии изданию "Настоящее время".

В то же время, западные партнеры не спешат поставлять Украине необходимое ей вооружение в нужных количествах. К примеру, Германия до сих пор не может передать ВСУ танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, объясняя ситуацию, заявил, что Берлин не будет "действовать в одиночку" и, кроме этого, прислушивается к своим гражданам, 20-30% которых не согласны передачей Украине вооружения.

Американские HIMARS, играющие ключевую роль в уничтожении складов и позиций агрессора, также нужны Украине в большем количестве. В США заявили об их поставке в мае, летом были переданы первые системы, в августе, по информации Минобороны, их было около 20, а в конце сентября в Америке заявили, что передадут еще 18 установок. При этом, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк еще в августе писал, что 50 HIMARS изменили бы ход войны.

РСЗО HIMARS (фото: Getty Images)

Кроме того, американцы все еще медлят с поставками Украине современных танков. За последние полгода правительство США пока только договаривается с другими странами о передаче ВСУ советских танков, а один из своих образцов – Abrams не отправляют. В последний раз о танках в Пентагоне упоминали в конце сентября. Там отметили, что этот вопрос находится "абсолютно на столе, наряду с другими сферами".

При этом, по мнению военных экспертов, поставки Украине вооружения ускоряются в зависимости от успехов ВСУ на поле боя. Чем успешнее контрнаступление – тем быстрее мы получаем необходимую технику. Кроме того, промедления в поставках могут быть связаны с тем, что западные союзники тщательно анализируют обстановку, в том числе, и в собственном ВПК, а также "считают деньги".

К примеру, для успешного контрнаступления необходима авиация. По мнению полковника Петра Черника, это первоочередная военная техника, которая нужна украинским воинам. Изначально, на запрос о предоставлении нам американских истребителей F-16 Fighting Falcon или A-10 Thunderbolt II, в США отвечали однозначным отказом. Однако еще в июне Конгресс выделил 100 миллионов долларов на подготовку украинских пилотов.

"Не сомневаюсь, что каждый доллар будет использован по целевому предназначению. Мы должны понимать, что наша война, особенно для лидеров этого мира – США и Великобритании, имеет совсем другой вид, не так, как мы ее видим. Они смотрят на мировое поле и в таком ключе рассматривают этот наш конфликт", – отметил Черник в комментарии РБК-Украина.

Пока российские эмиссары договариваются с оставшимися немногочисленными союзниками о дронах-камикадзе или стволах для артиллерии, партнеры Украины дают Вооруженным силам беспрецедентное в исторической ретроспективе количество вооружения, несмотря на промедления и точечные отказы.

"Причем передали все страны – французы дали, шведы дали, Британия дала, США дали, поляки дали, чехи дали. Беспрецедентно. Такого еще никогда не было. Нужно ли больше? Нужно. Но, на мой взгляд, неправильный нарратив – закидывать много в сторону наших партнеров. Они делают на грани своих возможностей", – добавил Павел Черник.

Сегодня, когда украинские военные активно освобождают территории от захватчиков, а захватчики в бессилии бьют по критической инфраструктуре, вопрос поставок оружия стоит критически остро. Украине действительно необходимо как можно больше систем противовоздушной обороны, чтоб минимизировать последствия российских обстрелов. Но также как ПВО, Вооруженным силам нужна наступательная техника, ведь, чем быстрее наши воины вытеснят врага за пределы Украины, тем больше вероятность, что и в ракетном терроре больше не будет смысла.