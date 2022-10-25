ua ru
Вт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военный эксперт рассказал, на что ВСУ делают ставки во время контрнаступления

Новина українською →
Украина, Вторник 25 октября 2022 11:04
Военный эксперт рассказал, на что ВСУ делают ставки во время контрнаступления Фото: на что ВСУ делают ставки во время контрнаступления (GettyImages)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Для контрнаступления все же большие ставки делаются на артиллерию, нежели на бронетехнику. Артсистемы готовят "почву" для наступления - уничтожают склады, позиции врага, "зачищают" передний край.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, только после отработки артиллерии и РСЗО военные на бронетехнике имеют возможность попасть в тыл врага.

"Танки - это очень мощная вещь, но по факту на сегодняшний день танковых боев не так уж и много, они есть, но они не определяющие. Определяющими являются артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба и уничтожение вражеских тылов", - сказал Селезнев.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 480 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 68 420 военных.

Напомним, украинские военные деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
DAILY
Оружие для победы. Что Запад дает Украине и чего еще не хватает для контрнаступления
Юлия Акимовакорреспондент Оружие для победы. Что Запад дает Украине и чего еще не хватает для контрнаступления