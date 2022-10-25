Военный эксперт рассказал, на что ВСУ делают ставки во время контрнаступления
Для контрнаступления все же большие ставки делаются на артиллерию, нежели на бронетехнику. Артсистемы готовят "почву" для наступления - уничтожают склады, позиции врага, "зачищают" передний край.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.
По его словам, только после отработки артиллерии и РСЗО военные на бронетехнике имеют возможность попасть в тыл врага.
"Танки - это очень мощная вещь, но по факту на сегодняшний день танковых боев не так уж и много, они есть, но они не определяющие. Определяющими являются артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба и уничтожение вражеских тылов", - сказал Селезнев.
Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 480 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 68 420 военных.
Напомним, украинские военные деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области.
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