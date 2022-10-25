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Військовий експерт розповів, на що ЗСУ роблять ставки під час контрнаступу

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Україна, Вівторок 25 жовтня 2022 11:04
Військовий експерт розповів, на що ЗСУ роблять ставки під час контрнаступу Фото: на що ЗСУ роблять ставки під час контрнаступу (GettyImages)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Для контрнаступу все ж таки великі ставки робляться на артилерію, ніж на бронетехніку. Артсистеми готують "грунт" для наступу - знищують склади, позиції ворога, "зачищають" передній край.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, лише після відпрацювання артилерії та РСЗВ військові на бронетехніці мають можливість потрапити до тилу ворога.

"Танки - це дуже потужна річ, але за фактом сьогодні танкових боїв не так вже й багато, вони є, але вони не визначальні. Визначальними є артилерійські дуелі, контрбатарейна боротьба і знищення ворожих тилів", - сказав Селезньов.

Як повідомлялося, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 480 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 68420 військових.

Нагадаємо, українські військові деокупували понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

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