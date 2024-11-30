Военным станет проще жаловаться на некачественные продукты питания: что изменилось
Государственный оператор тыла Министерства обороны Украины ввел новый функционал в системе DOT-Chain, позволяющий военным частям подавать рекламации относительно качества продуктов питания в электронном виде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве отмечают, что нововведение должно значительно сократить время на обработку жалоб, а также улучшить обеспечение вооруженных сил качественными продуктами.
Раньше процесс подачи рекламаций был полностью бумажным и занимал много времени. Благодаря новой функции система автоматически подтягивает информацию по заказу, что позволяет военным частям только добавить данные о некачественном товаре.
Кроме того, новый подход повышает прозрачность процесса. Структурированная информация в системе позволяет оперативно выявлять злоупотребления со стороны поставщиков и более эффективно реагировать на проблемы.
DOT-Chain продолжает совершенствоваться. В 2025 году планируется добавить возможность предоставления электронных рекламаций о полноте и сроках поставки.
Скандал с поставкой продуктов ВСУ
Ранее РБК-Украина писало о нескольких случаях поставки продукции ненадлежащего качества в Вооруженные силы Украины. В таких ситуациях ответственность обычно несет поставщик, которого могут ожидать соответствующие санкции.
В октябре произошел резонансный инцидент с некачественными консервами для военных. После этого Государственный оператор тыла (ГОТ) инициировал служебную проверку.
Позже стало известно, что в Украине введены новые стандарты качества для мяса птицы, рыбы и молочной продукции, поставляемые вооруженными силами. Это произошло после проверок, обнаруживших случаи поставки курятины с чрезмерной влажностью.
Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков утвердил более строгие требования к уровню влаги в мясе птицы, количеству глазури на рыбе и составу молочных продуктов. Теперь молочная продукция для ВСУ должна изготавливаться исключительно из коровьего или овечьего молока.
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