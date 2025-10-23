Военным разрешили онлайн-переводы между ВСУ и Нацгвардией: как это будет работать

Правительство Украины упростило процедуру перевода военнослужащих - теперь командир части обязан предоставить ответ на запрос о переводе в течение 48 часов.

Если решение не принято в установленный срок, перевод считается согласованным автоматически.

После этого проводится проверка кадровой службой, которая может длиться до 7 дней, а окончательный приказ о переводе должен быть издан в течение 30 дней.

Рапорт подается через раздел "Изменение места службы". К нему необходимо приложить:

копию военного билета, удостоверения офицера или служебного удостоверения НГУ;

рекомендательное письмо от подразделения, в которое планируется перевод.

В то же время перевод из боевых частей в тыл возможен только по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), если состояние здоровья не позволяет выполнять обязанности на текущей должности.

Каждый военнослужащий должен служить там, где его опыт и сила наиболее нужны государству.