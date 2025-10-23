RU

Военным разрешили онлайн-переводы между ВСУ и Нацгвардией: как это будет работать

Фото подать рапорт можно непосредственно в приложении "Армия+" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

В приложении "Армия+" заработала новая функция, которая позволяет военнослужащим подавать электронный рапорт на смену места службы между Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Правительство Украины упростило процедуру перевода военнослужащих - теперь командир части обязан предоставить ответ на запрос о переводе в течение 48 часов.

Если решение не принято в установленный срок, перевод считается согласованным автоматически.

После этого проводится проверка кадровой службой, которая может длиться до 7 дней, а окончательный приказ о переводе должен быть издан в течение 30 дней.

Рапорт подается через раздел "Изменение места службы". К нему необходимо приложить:

  • копию военного билета, удостоверения офицера или служебного удостоверения НГУ;
  • рекомендательное письмо от подразделения, в которое планируется перевод.

В то же время перевод из боевых частей в тыл возможен только по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), если состояние здоровья не позволяет выполнять обязанности на текущей должности.

Каждый военнослужащий должен служить там, где его опыт и сила наиболее нужны государству.

 

 

Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" обновили возможности уплаты штрафов. Кроме того, в расширенных данных из реестра теперь отображается причина подачи в полицию.

Как писали ранее, в Украине больше не штрафуют за несвоевременное обновление военно-учетных данных после 16 июля 2025 года - срок админответственности уже истек. Однако штрафы, вынесенные ранее, надо платить. При этом остаются в силе другие наказания - за неявку по повестке и другие нарушения воинского учета.

Отметим, военнообязанные, которые попали в розыск из-за неуплаты штрафа за нарушение правил мобилизации, могут сняться с розыска без уплаты и без суда, если докажут, что не получали повестку.

