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УЗ назначила дополнительные поезда из Киева в Одессу

Вторник 23 июля 2024 15:21
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УЗ назначила дополнительные поезда из Киева в Одессу Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

"Укрзализныця" запускает дополнительные "Интерсити" сообщением Киев-Одесса. Они будут курсировать до конца августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

С завтрашнего дня "Интерсити" в Одессу будет курсировать дополнительно 24 и 30 июля, а также 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по такому графику:

  • Отправление из Киева в 6:03, прибытие в Одессу - в 13:34.
  • Обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства "Тарпан", что позволит увеличить предложение мест на этом направлении примерно на 50% по сравнению с обычными рейсами.

Билеты на все рейсы будут доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, что УЗ инициировала обновление правил перевозки животных в поездах.

Кроме того, "Укрзализныця" сменила время открытия онлайн-продаж на международные поезда.

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