Президент Южной Кореи не будет на суде по делу об импичменте. СМИ узнали причину

Президент Юн Сок Ель не посетит первое официальное слушание по делу об импичменте на этой неделе. Это связано с его опасениями за свою безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Адвокат защиты Юн Гап Ген сделал это заявление, поскольку Конституционный суд проведет первые устные аргументы по делу об импичменте Юна во вторник, 14 января.

А следователи пытаются задержать импичментированного президента для допроса по отдельному делу, связанному с его кратковременным введением военного положения.

"Поскольку продолжаются попытки исполнения незаконного и недействительного ордера на арест, есть беспокойство личной безопасностью и несчастными случаями", - сказал адвокат.

По его словам, для того, чтобы Юн Сок Ель явился в суд, "необходимо решить вопрос личной безопасности".

Суд над Юн Сок Елем

Ранее Конституционный суд Южной Кореи заявил, что начнет устные аргументы в судебном процессе во вторник, 14 января, а до 4 февраля запланировано всего пять слушаний.

Адвокаты Юна ранее заявляли, что президент посетит процесс по импичменту в "подходящее" время, чтобы представить свое дело.