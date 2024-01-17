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Военные ВСУ рассказали о сбитии сегодня российских дронов на юге, показали видео

Среда 17 января 2024 20:33
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Военные ВСУ рассказали о сбитии сегодня российских дронов на юге, показали видео Иллюстративное фото: ВСУ на юге Украины сбили вражеские дроны (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные сегодня, 17 января, уничтожили на юге два российских беспилотника - ударный и разведывательный. Вражеские дроны были ликвидированы в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Как рассказали военные, эти беспилотники противника были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в течение нынешних суток.

Речь идет о российском разведывательном БПЛА и дроне-камикадзе "Ланцет".

В Силах обороны уточнили, что первый был ликвидирован в Херсонской области, а второй дрон - в Николаевской.

Также украинские защитники обнародовали видео поражения разведывательного беспилотника противника.

Атака дронов 17 января

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления. После предупреждения об угрозе атаки беспилотников в Одессе было слышно несколько громких взрывов. Позже стало известно, что захватчики по городу нанесли удары дронами-камикадзе.

В общей сложности войска РФ применили для атаки в ночь на 17 января 20 ударных беспилотников, а также две ракеты С-300. Силы ПВО ВСУ уничтожили 19 дронов-камикадзе.

Кроме того, позже днем ​​оккупанты нанесли очередной удар по Никопольскому району Днепропетровской области - в результате атаки БпЛА был поврежден легковой автомобиль, где находились пассажиры.

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