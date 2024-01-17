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Враг ночью бил дронами и ракетами С-300: в Воздушных силах рассказали о сбитых целях

Среда 17 января 2024 07:24
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Враг ночью бил дронами и ракетами С-300: в Воздушных силах рассказали о сбитых целях Фото: враг ночью бил по Украине дронами и ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ вчера вечером и ночью атаковали территорию Украины с применением 20 ударных беспилотников и двух ракет С-300. Силы ПВО уничтожили 19 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 17 января 2024 года противник нанес удар 20 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска РФ и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгогородской области РФ в направлении Харькова", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Также сообщается, что силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "Шахедов".

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Противовоздушная оборона работала в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Враг ночью бил дронами и ракетами С-300: в Воздушных силах рассказали о сбитых целях

Ночная атака россиян 17 января

Российские войска сегодня ночью, 17 января, запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления.

После предупреждения об угрозе атаки беспилотников в Одессе было сшылно несколько громких взрывов. Позже стало известно, что оккупанты по городу нанесли удары дронами-камикадзе. В ГСЧС показали фото и видео последствий вражеской атаки. Сообщается, что огонь охватил многоэтажку, а также несколько автомобилей.

Также вчера вечером, 16 января, российские войска ударили по Харькову. Ранения получили 17 человек, повреждены 19 жилых домов.

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Враг ночью бил дронами и ракетами С-300: в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
Враг ночью бил дронами и ракетами С-300: в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
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