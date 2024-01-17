ua en ru
Ср, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові ЗСУ розповіли про збиття сьогодні російських дронів на півдні, показали відео

Середа 17 січня 2024 20:33
UA EN RU
Військові ЗСУ розповіли про збиття сьогодні російських дронів на півдні, показали відео Ілюстративне фото: ЗСУ на півдні України збили ворожі дрони (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові сьогодні, 17 січня, знищили на півдні два російські безпілотники - ударний та розвідувальний. Ворожі дрони ліквідували в Херсонській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Як розповіли військові, ці безпілотники противника були знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" протягом нинішньої доби.

Йдеться про російські розвідувальний БпЛА та дрон-камікадзе "Ланцет".

В Силах оборони уточнили, що перший був ліквідований в Херсонській області, а другий дрон - в Миколаївській.

Також українські захисники оприлюднили відео ураження розвідувального безпілотника противника.

Атака дронів 17 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку. Після попередження про загрозу атаки безпілотників в Одесі було чутно кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що загарбники по місту завдали ударів дронами-камікадзе.

Загалом війська РФ застосували для атаки у ніч проти 17 січня 20 ударних безпілотників, а також дві ракети С-300. Сили ППО ЗСУ знищили 19 дронів-камікадзе.

Крім того, пізніше вдень окупанти завдали чергового удару по Нікопольському району Дніпропетровської області - внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено легкове авто, де знаходились пасажири.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Миколаївська область дрони ПВО Війна Росії проти України
NEWS
Пакет на 50 мільярдів. Як ЄС домовляється щодо України та чи позбавлять Орбана права вето
Пакет на 50 мільярдів. Як ЄС домовляється щодо України та чи позбавлять Орбана права вето
DAILY
"Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату