Військові ЗСУ розповіли про збиття сьогодні російських дронів на півдні, показали відео

Українські військові сьогодні, 17 січня, знищили на півдні два російські безпілотники - ударний та розвідувальний. Ворожі дрони ліквідували в Херсонській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Як розповіли військові, ці безпілотники противника були знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" протягом нинішньої доби.

Йдеться про російські розвідувальний БпЛА та дрон-камікадзе "Ланцет".

В Силах оборони уточнили, що перший був ліквідований в Херсонській області, а другий дрон - в Миколаївській.

Також українські захисники оприлюднили відео ураження розвідувального безпілотника противника.

Атака дронів 17 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку. Після попередження про загрозу атаки безпілотників в Одесі було чутно кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що загарбники по місту завдали ударів дронами-камікадзе.

Загалом війська РФ застосували для атаки у ніч проти 17 січня 20 ударних безпілотників, а також дві ракети С-300. Сили ППО ЗСУ знищили 19 дронів-камікадзе.

Крім того, пізніше вдень окупанти завдали чергового удару по Нікопольському району Дніпропетровської області - внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено легкове авто, де знаходились пасажири.