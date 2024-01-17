ua en ru
Ср, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ударили по Никопольскому району: пострадал легковый автомобиль с пассажирами (фото)

Никополь, Среда 17 января 2024 14:39
UA EN RU
Оккупанты ударили по Никопольскому району: пострадал легковый автомобиль с пассажирами (фото) Фото: оккупанты нанесли удар по Никопольскому району и повредили авто (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты нанесли очередной удар по Никопольскому району. В результате атаки БпЛА был поврежден легковой автомобиль, где находились пассажиры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

"В результате удара БПлА по Никопольщине есть травмированные, среди которых ребенок", - информируют в ведомстве.

Как отмечают в сообщении, на данный момент начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 17 января 2024 года военные РФ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по территории Марганецкой общины Никопольского района", - говорится в сообщении.

Так, в результате вражеских обстрелов получили ранения 19-летний местный житель и 13-летний мальчик, которые в тот момент находились в автомобиле. Само транспортное средство получил значительные повреждения.

"В настоящее время проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора", - сообщили в прокуратуре.

Фото: поврежден легковой автомобиль в Никопольском районе (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. В настоящее время он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно сообщалось, что российские войска впервые атаковали Никополь Днепропетровской области, использовав дроны с камерами ночного видения.

Накануне мы рассказывали, как российская армия ударила по Никопольскому району в Днепропетровской области. В результате пострадали два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь
NEWS
Горели квартиры, машины, больница. Фото и видео последствий ударов по Харькову и Одессе
Горели квартиры, машины, больница. Фото и видео последствий ударов по Харькову и Одессе
DAILY
"Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие