RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные ВСУ показали видео продвижения на Запорожском направлении

Фото: ВСУ показали кадры продвижения на Запорожском направлении (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Украинские военные продвигаются на Запорожском направлении. Оккупанты, убегая под давлением со своих позиций, оставляют даже оружие с личными вещами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Бойцы бригады "Красная Калина" продвигаются вперед на Запорожском направлении. По словам министерства, обстрелы, разбитые дороги и заминированная территория не останавливают наших бойцов.

"На кадрах видно, что оккупанты убегали с позиций, оставляя собственные вещи, провода полевой связи и оружие", - написали в министерстве.

Ситуация в Запорожском направлении

Военные ВСУ продолжают обороняться и наступать на Мелитопольском направлении. Об этом сообщил Генштаб в своей утренней сводке.

Фото: Запорожская область (DeepState)

Также на Запорожском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Работино Запорожской области.

Ранее мы писали, сколько оккупантов ежедневно ликвидирует ВСУ на Таврическом направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в Украине