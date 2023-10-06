Военные ВСУ показали видео продвижения на Запорожском направлении

Бойцы бригады "Красная Калина" продвигаются вперед на Запорожском направлении. По словам министерства, обстрелы, разбитые дороги и заминированная территория не останавливают наших бойцов.

"На кадрах видно, что оккупанты убегали с позиций, оставляя собственные вещи, провода полевой связи и оружие", - написали в министерстве.

Ситуация в Запорожском направлении

Военные ВСУ продолжают обороняться и наступать на Мелитопольском направлении. Об этом сообщил Генштаб в своей утренней сводке.

Фото: Запорожская область (DeepState)

Также на Запорожском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Работино Запорожской области.

Ранее мы писали, сколько оккупантов ежедневно ликвидирует ВСУ на Таврическом направлении.