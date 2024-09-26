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Военные ВСУ показали, как доставляют оккупантов в "место назначения" (видео)

Фото: ВСУ показали, как борются с оккупантами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские защитники сдерживают ежедневно врага на фронте. Иногда для этого привлекают боевые дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Военные ВСУ показали, как они борются с российскими оккупантами и заметили, что россияне достигли места назначения, возможно и не того, что хотели, но точно того, которого заслуживали.

"Боевая работа 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев", - добавили в ВСУ.

Ситуация на фронте по состоянию на 26 сентября

Подробно о ситуации на фронте по состоянию на 26 сентября рассказали в Генштабе.

В то же время, сегодня глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал, как работает робот Ratel S возле Новогродовки.

На этот раз с помощью него удалось штурмовать место тайника оккупантов.

Тем временем бойцы ГУР показали, как военные с помощью FPV-дронов "разбирают" блиндажи с оккупантами.

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