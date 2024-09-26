Уничтожил тоннель с россиянами. Федоров показал, как работает робот Ratel S возле Новогродовки

Украинские военные все чаще используют роботов для ведения боев против россиян. На этот раз удалось штурмовать место тайника окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По словам Федорова, на видео показана работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Возле Новогродовки украинские военные с помощью платформы Ratel S уничтожили подземный переход с личным составом врага. В тоннеле находилось более 10 окупантов.

"Ratel S от участников Brave1 уже больше года успешно работает на фронте, поэтому это не первый успешный кейс по ликвидации россиян. Всегда приятно наблюдать, как украинские разработки помогают уничтожать все российское", – написал Федоров.

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабного вторжения Украина значительно усилила производство собственного оружия. Министерство по вопросам стратегических отраслей и промышленности ранее сообщало, что у Украины есть потенциал для производства более 3 миллионов беспилотников ежегодно.