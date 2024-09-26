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Уничтожил тоннель с россиянами. Федоров показал, как работает робот Ratel S возле Новогродовки

Четверг 26 сентября 2024 19:05
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Уничтожил тоннель с россиянами. Федоров показал, как работает робот Ratel S возле Новогродовки Фото: робот Ratel S (t.me/zedigital)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные все чаще используют роботов для ведения боев против россиян. На этот раз удалось штурмовать место тайника окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По словам Федорова, на видео показана работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Возле Новогродовки украинские военные с помощью платформы Ratel S уничтожили подземный переход с личным составом врага. В тоннеле находилось более 10 окупантов.

"Ratel S от участников Brave1 уже больше года успешно работает на фронте, поэтому это не первый успешный кейс по ликвидации россиян. Всегда приятно наблюдать, как украинские разработки помогают уничтожать все российское", – написал Федоров.

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабного вторжения Украина значительно усилила производство собственного оружия. Министерство по вопросам стратегических отраслей и промышленности ранее сообщало, что у Украины есть потенциал для производства более 3 миллионов беспилотников ежегодно.

Недавно военные бригады "АЗОВ" продемонстрировали боевую платформу "Лют 2.0". Этот боевой робот помогает проводить разведку на опасных территориях, оказывая существенную поддержку военным.

Также бойцы подразделения UA_REG TEAM Сил специальных операций ВСУ с помощью наземного роботизированного комплекса успешно штурмовали позиции кафиров.

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