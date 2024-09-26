С начала суток произошло 106 боев. Генштаб рассказал о текущей ситуации на фронте

С начала суток, 26 сентября, на фронте произошло 106 боевых столкновений. Ситуация остается напряженной на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, агрессор не перестает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Сегодня от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Бачевск, Белая Береза, Бобиловка, Сидоровка, Свободная Слобода, Ободы, Бачевск, Старая Гута, Беловоды, Хотиевка, Леоновка и Возрожденское.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Атинскому, Биланам, Храповщине и Казачьему.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошло два боестолкновения. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений возле Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток велось 18 боев. Враг проводил наступательные действия возле Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются пять атак оккупантов.

На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку от Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Сейчас продолжаются три вражеских атаки. Кроме этого, захватчики нанесли четыре авиаудара по Серебрянке, Надежде и Райгородку.

На Северском направлении Силы обороны останавливали четыре наступательных действия россиян возле Белогоровки, Спорного и Верхнекаменского, где сейчас идет один бой. Ситуация под контролем наших войск.

На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Захватчики пытались штурмовать наши позиции возле Миньковки, Григоровки и Белой Горы. Две атаки все еще продолжаются.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки. Три боестолкновения завершены, четыре - продолжаются. К тому же, авиация агрессора сбросила КАБы возле Клебан-Быка и Петровки, а также запустила 14 НАРов по Дружбе.

На Покровском направлении противник совершил 26 штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лысовка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово и Мариновка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 24 атаки, два боя - продолжаются. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Цукуриного, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки. Восемнадцать попыток продвинуться отражено, пять еще продолжаются.

На Времивском направлении противник пять раз штурмовал наши позиции возле Водяного, Екатериновки и Богоявления. Четыре боя завершены, один - продолжается.

На Гуляйпольском направлении без боевых столкновений, но с привлечением авиации захватчики избивали НАРами по Белогорью и Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения. Враг проводил наступательное действие в районе Работино. Успехов не имел.

На Приднепровском направлении противник нанес авиационный удар по Казацкому, применив 10 НАРов.

"На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений", - добавили в Генштабе.