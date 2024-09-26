С начала суток произошло 106 боев. Генштаб рассказал о текущей ситуации на фронте
С начала суток, 26 сентября, на фронте произошло 106 боевых столкновений. Ситуация остается напряженной на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
Как рассказали в Генштабе, агрессор не перестает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Сегодня от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Бачевск, Белая Береза, Бобиловка, Сидоровка, Свободная Слобода, Ободы, Бачевск, Старая Гута, Беловоды, Хотиевка, Леоновка и Возрожденское.
Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Атинскому, Биланам, Храповщине и Казачьему.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении произошло два боестолкновения. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений возле Волчанска.
На Купянском направлении с начала суток велось 18 боев. Враг проводил наступательные действия возле Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются пять атак оккупантов.
На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку от Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Сейчас продолжаются три вражеских атаки. Кроме этого, захватчики нанесли четыре авиаудара по Серебрянке, Надежде и Райгородку.
На Северском направлении Силы обороны останавливали четыре наступательных действия россиян возле Белогоровки, Спорного и Верхнекаменского, где сейчас идет один бой. Ситуация под контролем наших войск.
На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Захватчики пытались штурмовать наши позиции возле Миньковки, Григоровки и Белой Горы. Две атаки все еще продолжаются.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки. Три боестолкновения завершены, четыре - продолжаются. К тому же, авиация агрессора сбросила КАБы возле Клебан-Быка и Петровки, а также запустила 14 НАРов по Дружбе.
На Покровском направлении противник совершил 26 штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лысовка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово и Мариновка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 24 атаки, два боя - продолжаются. Потери врага на этом направлении уточняются.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Цукуриного, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки. Восемнадцать попыток продвинуться отражено, пять еще продолжаются.
На Времивском направлении противник пять раз штурмовал наши позиции возле Водяного, Екатериновки и Богоявления. Четыре боя завершены, один - продолжается.
На Гуляйпольском направлении без боевых столкновений, но с привлечением авиации захватчики избивали НАРами по Белогорью и Гуляйполю.
На Ореховском направлении произошло два боестолкновения. Враг проводил наступательное действие в районе Работино. Успехов не имел.
На Приднепровском направлении противник нанес авиационный удар по Казацкому, применив 10 НАРов.
"На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений", - добавили в Генштабе.
Ситуация на фронте и потери России
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 25 сентября, на линии боевого столкновения произошло 189 боев. Больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.
По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские защитники продолжали отвоевывать позиции возле Волчанска в рамках контратакующих действий. Российские захватчики наступали под Кременной, Торецком, Покровском и продвинулись в пределах и вокруг Угледара.
За последние сутки россияне потеряли на фронте 1400 солдат, 10 танков, 44 ББМ, более 70 артиллерийских систем и другую технику.
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в живой силе составляют ориентировочно 647 800 тысяч оккупантов.
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