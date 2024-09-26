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Бойцы ГУР показали, как FPV-дронами "разбирают" блиндажи с оккупантами (видео)

Четверг 26 сентября 2024 15:56
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Бойцы ГУР показали, как FPV-дронами "разбирают" блиндажи с оккупантами (видео) Фото: FPV-дрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские разведчики уничтожили блиндажи с российскими оккупантами с помощью FPV-дронов. Также под ударами беспилотников оказались два склада с боеприпасами и оборудованная позиция врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины в Харьковской области "разбирают" укрепление врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусируют российских захватчиков", - говорится в сообщении под видео.

В результате удачного применения 10 FPV-дронов разведчики уничтожили:

  • 3 блиндажа;
  • 2 состава БК;
  • 1 оборудованную позицию противника.

Также враг понес потери среди личного состава - четверо оккупантов ликвидированы, еще один захватчик получил ранения.

Потери России в войне

По данным Генштаба, за последние сутки россияне потеряли на фронте 1400 солдат, 10 танков, 44 ББМ, более 70 артиллерийских систем и другую технику.

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в живой силе составляют ориентировочно 647 800 тысяч оккупантов.

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