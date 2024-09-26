Бойцы ГУР показали, как FPV-дронами "разбирают" блиндажи с оккупантами (видео)

Украинские разведчики уничтожили блиндажи с российскими оккупантами с помощью FPV-дронов. Также под ударами беспилотников оказались два склада с боеприпасами и оборудованная позиция врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины в Харьковской области "разбирают" укрепление врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусируют российских захватчиков", - говорится в сообщении под видео. В результате удачного применения 10 FPV-дронов разведчики уничтожили: 3 блиндажа;

2 состава БК;

1 оборудованную позицию противника. Также враг понес потери среди личного состава - четверо оккупантов ликвидированы, еще один захватчик получил ранения.

