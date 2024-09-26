Військові ЗСУ показали, як доправляють окупантів до "місця призначення" (відео)

Ситуація на фронті станом на 26 вересня

Детально про ситуацію на фронті станом на 26 вересня розповіли в Генштабі.

Водночас сьогодні голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров показав, як працює робот Ratel S біля Новогродівки.

Цього разу за допомогою нього вдалось штурмувати місце схованки окупантів.

Тим часом бійці ГУР показали, як військові за допомогою FPV-дронів "розбирають" бліндажі з окупантами.

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