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Військові ЗСУ показали, як доправляють окупантів до "місця призначення" (відео)

Фото: ЗСУ показали, як борються з окупантами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські захисники щоденно стримують ворога на фронті. Інколи для цього залучають бойові дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Військові ЗСУ показали, як вони борються з російськими окупантами та зауважили, що росіяни таки досягли місця призначення, можливо й не того, що хотіли, але точно того, на яке заслуговували.

 

"Бойова робота 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців", - додали в ЗСУ.

Ситуація на фронті станом на 26 вересня

Детально про ситуацію на фронті станом на 26 вересня розповіли в Генштабі.

Водночас сьогодні голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров показав, як працює робот Ratel S біля Новогродівки.

Цього разу за допомогою нього вдалось штурмувати місце схованки окупантів.

Тим часом бійці ГУР показали, як військові за допомогою FPV-дронів "розбирають" бліндажі з окупантами.

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