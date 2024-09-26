Військові ЗСУ показали, як доправляють окупантів до "місця призначення" (відео)

Українські захисники щоденно стримують ворога на фронті. Інколи для цього залучають бойові дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
Військові ЗСУ показали, як вони борються з російськими окупантами та зауважили, що росіяни таки досягли місця призначення, можливо й не того, що хотіли, але точно того, на яке заслуговували.
"Бойова робота 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців", - додали в ЗСУ.
Детально про ситуацію на фронті станом на 26 вересня розповіли в Генштабі.
Водночас сьогодні голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров показав, як працює робот Ratel S біля Новогродівки.
Цього разу за допомогою нього вдалось штурмувати місце схованки окупантів.
Тим часом бійці ГУР показали, як військові за допомогою FPV-дронів "розбирають" бліндажі з окупантами.
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