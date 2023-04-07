Как найти пропавших без вести: объяснение омбудсмена

Найти пропавших без вести можно с помощью ДНК-экспертизы. Образцы для исследования отбираются только у родителей или детей пропавшего человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram .

Для начала:

Кто-то из родных должен обратиться по месту жительства в отдел полиции с заявлением об исчезновении или поиске кровных родственников. Образцы отбираются и молекулярно-генетическая экспертиза проводится только по постановлению следователя.

Для того, чтобы сдать биологические образцы необходимо:

паспорт

для ребенка - свидетельство о рождении

Экспертиза производится за счет государства.

Взять образцы могут в отделениях судебно-медицинской лаборатории по поручению следователя, который вносит соответствующее ходатайство в суд.

В дальнейшем по решению суда проверят и установят наличие/отсутствие совпадения ДНК.

В случае обнаружения совпадений об этом информируется орган, назначивший экспертизу и проводящий досудебное расследование и родственников погибшего человека.

Провести ДНК-экспертизу для поиска погибших по собственному желанию невозможно.