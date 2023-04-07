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Как найти пропавших без вести: объяснение омбудсмена

Новина українською →
Киев, Пятница 07 апреля 2023 13:03
Как найти пропавших без вести: объяснение омбудсмена Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Найти пропавших без вести можно с помощью ДНК-экспертизы. Образцы для исследования отбираются только у родителей или детей пропавшего человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Для начала:

Кто-то из родных должен обратиться по месту жительства в отдел полиции с заявлением об исчезновении или поиске кровных родственников. Образцы отбираются и молекулярно-генетическая экспертиза проводится только по постановлению следователя.

Для того, чтобы сдать биологические образцы необходимо:

  • паспорт
  • для ребенка - свидетельство о рождении

Экспертиза производится за счет государства.

Взять образцы могут в отделениях судебно-медицинской лаборатории по поручению следователя, который вносит соответствующее ходатайство в суд.

В дальнейшем по решению суда проверят и установят наличие/отсутствие совпадения ДНК.

В случае обнаружения совпадений об этом информируется орган, назначивший экспертизу и проводящий досудебное расследование и родственников погибшего человека.

Провести ДНК-экспертизу для поиска погибших по собственному желанию невозможно.

Ранее мы писали о том, что почти три тысячи погибших украинцев были идентифицированы с помощью ДНК-экспертизы.

Также напомним, омбудсмен рассказал, что около 15 тысяч граждан пропавшими без вести.

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