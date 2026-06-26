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Военные смогут сменить часть всего в несколько кликов: как это будет работать

17:11 26.06.2026 Пт
2 мин
Процедура будет проходить в три этапа
aimg Валерий Ульяненко
Военные смогут сменить часть всего в несколько кликов: как это будет работать Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Украине запускают цифровое тестирование новых правил перевода военных между частями через приложение "Армия+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Фёдорова.

На первом этапе пилотный проект будет работать только для переводов в пределах 16 и 19 армейских корпусов ВСУ. Подать электронный рапорт могут военнослужащие рядового и сержантского состава, которые не занимают офицерских должностей и не находятся в СЗЧ.

Вся процедура будет проходить через мобильное приложение. Она предполагает следующие этапы:

  • подача рапорта с электронной подписью;
  • отслеживание статуса рассмотрения;
  • получение решения и разъяснений в "Армия+".

"Наша задача - сделать этот процесс понятным для военного, сохранив боевую стойкость подразделений", - подчеркнул Федоров.

Ограничения и сроки тестирования

Перевод будет возможен только в пределах операционной зоны одного корпуса, а на количество переходов будут действовать ежемесячные лимиты и фиксированные сроки рассмотрения.

Бета-тест новой системы продлится до 24 сентября. После оценки первых результатов это решение планируется масштабировать на другие подразделения ВСУ.

Министр отметил, что для военных, нуждающихся в дополнительных консультациях, работает текстовая служба поддержки в приложении "Армия+", а также бесплатная горячая линия Минобороны по номеру 1519.

Напомним, в Украине ввели три новых вида военных контрактов с определенными сроками службы и гарантированной отсрочкой от мобилизации после их завершения. Воспользоваться новыми условиями могут как гражданские граждане, так и действующие военные.

Кроме того, Минобороны расширило возможности "Армия+", добавив сервис для онлайн-заключения новых контрактов. Через него военные могут выбрать тип контракта, должность и часть, представить рапорт и отслеживать его рассмотрение.

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