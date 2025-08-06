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Военные смогут сообщать о коррупции без страха преследований: что изменится

Фото: военные смогут сообщать о коррупции без страха преследований (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Кабмин поддержал законопроект, который усиливает права и гарантирует защиту военных, сообщающих о фактах коррупции в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Кабинет Министров поддержал законопроект, который гарантирует дополнительные права и защиту для военнослужащих, сообщающих о возможных фактах коррупции или связанных с ней правонарушений", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает право военнослужащих направлять информацию о коррупционных нарушениях в уполномоченные подразделения или лицам по вопросам предотвращения и выявления коррупции, а также возможность выбирать удобный канал для сообщения - включая прямое обращение в НАПК.

Также проект закона освобождает военных от обязанности докладывать непосредственному командиру о таких фактах, что должно снизить риски давления и преследований.

Целью изменений является повышение прозрачности в Силах обороны и создание безопасного механизма информирования о коррупции, что станет очередным шагом к формированию эффективной и современной армии без злоупотреблений.

 

Коррупция в армии

Напомним, недавно бывшего чиновника Министерства обороны разоблачили на растрате более 1 миллиарда гривен, выделенных на закупку продуктов для ВСУ. Он заключил договоры по значительно завышенным ценам.

Также НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам.

Ранее правоохранители разоблачили еще одну мошенническую схему в армии. Подозрения получили бывший командир воинской части восточного региона и его сообщница.

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Вооруженные силы УкраиныКоррупция