Военные смогут сообщать о коррупции без страха преследований: что изменится

"Кабинет Министров поддержал законопроект, который гарантирует дополнительные права и защиту для военнослужащих, сообщающих о возможных фактах коррупции или связанных с ней правонарушений", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает право военнослужащих направлять информацию о коррупционных нарушениях в уполномоченные подразделения или лицам по вопросам предотвращения и выявления коррупции, а также возможность выбирать удобный канал для сообщения - включая прямое обращение в НАПК.

Также проект закона освобождает военных от обязанности докладывать непосредственному командиру о таких фактах, что должно снизить риски давления и преследований.

Целью изменений является повышение прозрачности в Силах обороны и создание безопасного механизма информирования о коррупции, что станет очередным шагом к формированию эффективной и современной армии без злоупотреблений.