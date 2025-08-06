Військові зможуть повідомляти про корупцію без страху переслідувань: що зміниться

Кабмін підтримав законопроєкт, який посилює права та гарантує захист військових, що повідомляють про факти корупції в армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, що повідомляють про можливі факти корупції або пов’язаних із нею правопорушень", - йдеться у повідомленні.
Документ передбачає право військовослужбовців надсилати інформацію про корупційні порушення до уповноважених підрозділів або осіб із питань запобігання та виявлення корупції, а також можливість обирати зручний канал для повідомлення - включно з прямим зверненням до НАЗК.
Також проєкт закону звільняє військових від обов’язку доповідати безпосередньому командиру про такі факти, що має знизити ризики тиску та переслідувань.
Метою змін є підвищення прозорості у Силах оборони та створення безпечного механізму інформування про корупцію, що стане черговим кроком до формування ефективної та сучасної армії без зловживань.
Нагадаємо, нещодавно колишнього посадовця Міністерства оборони викрили на розтраті понад 1 мільярда гривень, виділених на закупівлю продуктів для ЗСУ. Він уклав договори за значно завищеними цінами.
Також НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами.
Раніше правоохоронці викрили ще одну шахрайську схему в армії. Підозри отримали колишній командир військової частини східного регіону та його спільниця.