ВСУ уничтожили еще два российских беспилотника
Фото: ВСУ уничтожили еще два российских беспилотника (Getty Images)
Украинские защитники продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Наши воины 6 октября "приземлили" еще 2 беспилотника врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вечером сбили еще два российских БпЛА, тип уточняется", - отметили военные.
Дроны противника уничтожили служащие боевых обслуг зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр".
Они выполняют боевые задачи в оперативном подчинении воздушных соединений "Юг" и "Восток".
Напомним, Вооруженные силы Украины сбили шесть вражеских дронов-камикадзе над Одесской и Николаевской областями.
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