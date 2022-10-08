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В Одесской области ПВО "приземлило" российский беспилотник

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Суббота 08 октября 2022 16:03
В Одесской области ПВО "приземлило" российский беспилотник Фото: в Одесской области ПВО "приземлило" российский беспилотник (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области ПВО сбила российский беспилотник. Подробности пока не раскрываются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Cуспільне".

Информацию о "приземлении" беспилотника подтвердил городской голова Белгорода-Днестровского Виталий Граждан.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 7 октября, ПВО сбила шесть дронов-камикадзе, которые ночью атаковали Одесскую и Николаевскую области.

Также вчера во время тревоги в Одессе сработало ПВО. Одесский горсовет сообщил, что россияне снова атаковали область дронами-камикадзе. При этом три беспилотника "Shahed-136" были сбиты над морем.

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