В Одесской области ПВО "приземлило" российский беспилотник

В Одесской области ПВО сбила российский беспилотник. Подробности пока не раскрываются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Cуспільне ".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 7 октября, ПВО сбила шесть дронов-камикадзе, которые ночью атаковали Одесскую и Николаевскую области.

Также вчера во время тревоги в Одессе сработало ПВО. Одесский горсовет сообщил, что россияне снова атаковали область дронами-камикадзе. При этом три беспилотника "Shahed-136" были сбиты над морем.

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