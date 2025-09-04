Военные призвали нардепа ЕС Синютку извиниться за слова о "браваде" про дроны и ракеты
Военные обратились к народному депутату от "Европейской солидарности" Олегу Синютке с требованием извинений за его высказывание по поводу "бравады об украинских ракетах и беспилотниках". По их убеждению, сознательный саботаж ракетных программ проходил именно при президентстве Петра Порошенко.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение военного Даниила Яковлева, одного из авторов канала "Братья Яковлевы".
Даниил Яковлев напомнил, что нардеп партии Порошенко "Европейская солидарность" Олег Синютка написал ряд постов, в которых упрекнул украинских военных, якобы, парни слишком много говорят об украинских дронах, но мало делают.
В частности, Синютка вышел с постом-выстрелом: "Меньше бравады об украинских ракетах и беспилотниках! Больше их работы!".
По словам Яковлева, депутат "из политического батальона", который не воевал и не имеет отношения к обороне, фактически обращается к Мадяру, Вересу, Ахиллесу и тысячам других героев и "поучает их искусству войны".
В ответ Олегу Синютке военный говорит, что украинские ракеты и дроны созданы вопреки "таким как он и его шеф Порошенко". Ведь во времена президентства Петра Порошенко, по мнению Яковлева, было сделано "все возможное, чтобы развалить обороноспособность Украины".
Даниил Яковлев также подчеркнул, что именно в каденцию Порошенко блокировалось производство ракетного комплекса "Нептун", который после его президентства начали производить и потопили им крейсер "Москву".
По словам военнослужащего, в команде Порошенко должны признать собственные провалы, а Синютка – извиниться перед воинами, которых сегодня он пытается поучать.
