Військові закликали нардепа ЄС Синютку вибачитися за слова про "браваду" щодо дронів і ракет

Військові звернулися до народного депутата від "Європейської солідарності" Олега Синютки з вимогою вибачень за його висловлювання щодо "бравади про українські ракети та безпілотники". На їх переконання, свідомий саботаж ракетних програм відбувався саме за президентства Петра Порошенка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис військового Данила Яковлева, одного з авторів каналу " Брати Яковлеви ".

Данило Яковлев нагадав, що нардеп партії Порошенка "Європейська солідарність" Олег Синютка написав низку постів, у яких дорікнув українським військовим, мовляв, хлопці забагато говорять про українські дрони, а мало роблять.

Зокрема, Синютка вийшов з постом-пострілом: "Менше бравади про українські ракети та безпілотники! Більше їх роботи!".

За словами Яковлева, депутат "із політичного батальону", який не воював і не має стосунку до оборони, фактично звертається до Мадяра, Вереса, Ахілеса та тисяч інших героїв та "повчає їх мистецтву війни".

У відповідь Олегу Синютці військовий каже, що українські ракети та дрони створені всупереч "таким як він і його шеф Порошенко". Адже за часів президентства Петра Порошенка, на думку Яковлева, було зроблено "все можливе, щоб розвалити обороноздатність України".

Данило Яковлев також підкреслив, що саме за каденції Порошенка блокувалося виробництво ракетного комплексу "Нептун", який після його президентства почали виробляти і потопили ним крейсер "Москву".

За словами військового, у команді Порошенка мають визнати власні провали, а Синютка – перепросити воїнів, яких сьогодні він намагається повчати.