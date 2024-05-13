Военные США сбили еще один беспилотник хуситов над Аденским заливом
Военнослужащие Соединенных Штатов Америки ликвидировали над Аденской очередной беспилотник, запущенный из контролируемых хуситами районов Йемена. Воздушная цель представляла угрозу силам коалиции и торговым судам в регионе.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
В обновленных данных от Центркома указывается, что соответствующий дрон был уничтожен американскими военными в воскресенье.
"Приблизительно в 3:30 утра (по времени Саны) 12 мая силы Центрального командования США (USCENTCOM) успешно уничтожили один беспилотный воздушный комплекс (UAS), запущенный поддерживаемыми Ираном хуситами над Аденским заливом из районов, контролируемых хуситами в Йемене", - говорится в заявлении.
В Центркоме отметили, что сообщений о пострадавших и поражении или повреждении кораблей США, коалиции или торговых судов не было.
"Было определено, что UAS представляет непосредственную угрозу как силам коалиции, так и торговым судам в регионе. Эти действия предпринимаются, чтобы защитить свободу судоходства и сделать международные воды более безопасными для судов США, коалиции и торговых судов", - пояснили американские военные. .
Операция США и союзников по защите кораблей на Ближнем Востоке
Следует отметить, что сбитие дрона хуситов 12 мая стало одним из серии других поражений воздушных целей в последние дни. Так, в Центркоме заявляли, что военные США и их союзников отбили несколько атак хуситов - боевики запускали дроны в Красном море и Аденском заливе.
Речь идет, в частности, о ликвидации трех дронов 11 мая над Красным морем, а также о сбитии беспилотника хуситов самолетом коалиции 10 мая над Аденским заливом. Тогда военные США также заявили, что дроны представляли угрозу как силам коалиции, так и торговым судам.
Напомним также, в конце мая военные США уничтожили 4 беспилотника хуситов, которые те запустили для ударов по торговым кораблям в Красном море.
А 27 апреля стало известно, что американские военные уничтожили надводный дрон и воздушный беспилотник, обнаруженные в контролируемых боевиками-хуситами районах Йемена.
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