США нанесли масштабные авиаудары по Йемену: что известно
Авиация США осуществила массированную атаку по объектам хуситов в Йемене. Удары были нанесены по столице Сане и другим регионам страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Авиация США утром в пятницу, 28 марта, ударила по объектам на всей подконтрольной хуситам территории Йемена, в частности по районам столицы страны, Саны. Количество ударов оказалось особенно интенсивным, по сравнению с предыдущими днями кампании, начавшейся 15 марта.
По сообщениям подконтрольных повстанцам СМИ, кроме столицы, удары также были нанесены по провинциям Аль-Джауф и Саада.
В результате ударов в Сааде погиб один человек, еще четверо получили ранения. Издание SABA идентифицирует погибшего как гражданское лицо. Полный масштаб разрушений и вероятных жертв пока неизвестен.
Центральное командование Вооруженных сил США обнародовало видео операции:
Силы CENTCOM атакуют позиции хуситов...#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/6pOZhOmTp6- Центральное командование США (@CENTCOM) 28 марта 2025 г.
Боевики хуситов, а также их союзники часто не носят военной формы. Однако аналитики считают, что повстанцы могут занижать количество погибших, поскольку удары наносятся по военным и разведывательным объектам под их контролем.
Многие из этих ударов не были полностью признаны ни хуситами, ни американскими военными, в то время как повстанцы также жестко контролируют доступ к объектам на местах.
Обострение противостояния между США и хуситами
За последние две недели обострилось противостояние между военными Соединенных Штатов и боевиками исламской группировки хуситов в Йемене.
15 марта американские военные масштабно атаковали объекты боевиков. Таким образом Вашингтон пытается восстановить коммерческое судоходство в Аденском проливе и подтолкнуть Иран к заключению ядерной сделки.
В частности, удары уничтожили нескольких лидеров исламистов.
В ответ 16 марта хуситы обстреляли американский авианосец USS Harry S Truman в Красном море.
Президент США Дональд Трамп полагает, что боевики получили очень сильные удары и теперь хотят мира.
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