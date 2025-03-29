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США нанесли масштабные авиаудары по Йемену: что известно

Суббота 29 марта 2025 08:10
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США нанесли масштабные авиаудары по Йемену: что известно Иллюстративное фото: американские военные ударили по хуситам в Йемене (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Авиация США осуществила массированную атаку по объектам хуситов в Йемене. Удары были нанесены по столице Сане и другим регионам страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Авиация США утром в пятницу, 28 марта, ударила по объектам на всей подконтрольной хуситам территории Йемена, в частности по районам столицы страны, Саны. Количество ударов оказалось особенно интенсивным, по сравнению с предыдущими днями кампании, начавшейся 15 марта.

По сообщениям подконтрольных повстанцам СМИ, кроме столицы, удары также были нанесены по провинциям Аль-Джауф и Саада.

В результате ударов в Сааде погиб один человек, еще четверо получили ранения. Издание SABA идентифицирует погибшего как гражданское лицо. Полный масштаб разрушений и вероятных жертв пока неизвестен.

Центральное командование Вооруженных сил США обнародовало видео операции:

Боевики хуситов, а также их союзники часто не носят военной формы. Однако аналитики считают, что повстанцы могут занижать количество погибших, поскольку удары наносятся по военным и разведывательным объектам под их контролем.

Многие из этих ударов не были полностью признаны ни хуситами, ни американскими военными, в то время как повстанцы также жестко контролируют доступ к объектам на местах.

Обострение противостояния между США и хуситами

За последние две недели обострилось противостояние между военными Соединенных Штатов и боевиками исламской группировки хуситов в Йемене.

15 марта американские военные масштабно атаковали объекты боевиков. Таким образом Вашингтон пытается восстановить коммерческое судоходство в Аденском проливе и подтолкнуть Иран к заключению ядерной сделки.

В частности, удары уничтожили нескольких лидеров исламистов.

В ответ 16 марта хуситы обстреляли американский авианосец USS Harry S Truman в Красном море.

Президент США Дональд Трамп полагает, что боевики получили очень сильные удары и теперь хотят мира.

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